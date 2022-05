Bogna Janke odchodzi z Kancelarii Prezydenta

"To mój ostatni dzień pracy w Kancelarii Prezydenta. Odchodzę do innych zadań. Serdecznie dziękuję Prezydentowi Andrzejowi Dudzie, Pierwszej Damie, szefowej KPRP, Ministrom, Doradcom i Pracownikom za współpracę. Dziękuję też Ministrom Rządu, przedstawicielom instytucji państwowych, reprezentantom innych państw i międzynarodowych organizacji pomocowych, z którymi współdziałałam na rzecz dobra wspólnego" – napisała Janke, która pełniła funkcję sekretarza stanu odpowiedzialnego za dialog społeczny

"Dziękuję przedstawicielom pracodawców, związków zawodowych, NGO-sów, Kościołów, Straży Granicznej, organizacji i działaczy społecznych, z którym miałam zaszczyt współpracować. Praca w KPRP była niezwykle cennym doświadczeniem, które wykorzystam w moich przyszłych działaniach" – dodała. Bogna Janke pracowała w Kancelarii Prezydenta od lipca 2021 roku. Wcześniej była dziennikarką.

Podsumowanie pracy w KPRP

"Dialog społeczny i pomoc humanitarna to najważniejsze sprawy, którymi zajmowałam się jako sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Do prezydenta Andrzeja Dudy zgłosiłam się na początku 2021 roku z propozycją pokierowania biurem prasowym Kancelarii. Przedstawiłam diagnozę, którą Pan Prezydent ocenił jako trafną i poprosił o przygotowanie propozycji zmian. Zadanie wykonałam, zostałam powołana jednak nie do obsługi medialnej, ale do spraw społecznych. Wybuch wojny w Ukrainie w lutym tego roku i kryzys humanitarny z nią związany odłożyły na bok wszystkie inne sprawy, zarówno zawodowe, jak i osobiste. Projekty pomocowe musiały poczekać. Ja zrezygnowałam z zaplanowanego wcześniej urlopu, na który miałam rozpocząć w dniu wybuchu wojny. Niemal utonęłam w sprawach związanych z pomocą dla uchodźców. Ludzie dzwonili, pisali i przychodzili bez względu na porę dnia i nocy"– tak była już sekretarz stanu informuje o tym, czym zajmowała się w Kancelarii Prezydenta.

Janke pisze na swojej stronie internetowej: "Dużą część mojej aktywności stanowiło reprezentowanie Prezydenta RP na uroczystościach i oficjalnych wydarzeniach w całym kraju: inauguracjach, rocznicach, galach, konkursach, koncertach, konferencjach, pogrzebach. Widziałam, jak ważna dla uczestników jest obecność przedstawiciela głowy państwa, list od Prezydenta, wiązanka kwiatów w jego imieniu – jako wyraz pamięci i szacunku państwa dla zasłużonych obywateli i organizacji".