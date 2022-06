Szefowa KE przyjeżdża do Polski. Jest oficjalny program wizyty

Centrum Informacyjne Rządu zawiadamia, że 2 czerwca Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki spotka się z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen – czytamy na stronie premier.gov.pl, gdzie podano plan wizyty szefowej KE w Warszawie.

Harmonogram wygląda następująco:

godz. 15.30 powitanie Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen przez Premiera Mateusza Morawieckiego

godz. 15.35 spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen

godz. 16.00 spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego i Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z Prezydentem RP Andrzejem Dudą

godz. 17.25 spotkanie z mediami Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen

Ostatnia prosta do zatwierdzenia KPO

Celem wizyty Ursuli von der Leyen jest oficjalnie zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Likwidacja ID to jeden z tzw. kamieni milowych, czyli warunków Komisji Europejskiej w sprawie wypłacenia Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, które pozostają "zamrożone". Inny warunek, jaki postawiła Bruksela, to przywrócenie do orzekania odsuniętych sędziów. Obecnie nowelą likwidującą ID zajmuje się Senat.

– Komisja Europejska przyjrzała się tej ustawie (noweli ustawy o SN), którą zaprezentował prezydent Andrzej Duda i stwierdziła, że stanowi ona wrota do KPO. Jak to wytłumaczycie swoim wyborcom? Drodzy wyborcy PO zadawajcie te pytania swoim posłom – powiedział w ubiegłym tygodniu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

– Zakończyliśmy negocjacje kamieni milowych. I chcę Wysokiej Izbie powiedzieć, że w przyszły czwartek, 2 czerwca przyjedzie tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na podpisanie kamieni milowych związanych z KPO – zapowiedział szef rządu.

Czytaj też:

Grodzki: Ustawa Sejmu jedynie w minimalnym stopniu wypełnia oczekiwania KE, TSUE i ETPC