Zmiany w rządzie. Nowe stanowisko dla Anity Czerwińskiej

1 czerwca 2022 r. premier Mateusz Morawiecki powołał Anitę Czerwińską na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a jednocześnie Pełnomocnika rządu ds. ekonomii społecznej – podano w komunikacie resortu.

Minister Czerwińska będzie odpowiadała m.in. za projektowanie rozwiązań służących reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizacji usług społecznych.

Kim jest nowa wiceszefowa w MRiPS?

Anita Czerwińska urodziła się w Warszawie, jest działaczką społeczną, organizatorką uroczystości niepodległościowych i patriotycznych, politykiem, prawnikiem i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest także członkiem Rady Ochrony Pracy.

Czerwińska to poseł na Sejm VIII i IX kadencji, przewodnicząca Grupy Parlamentarnej Polska-Macedonia Północna, zastępca przedstawiciela Delegacji Sejmu i Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, członek Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej oraz Zespołu Parlamentarnego Polska-USA. Przewodnicząca sejmowej komisji ds. Unii Europejskiej, zastępca przewodniczącego podkomisji stałej ds. Konferencji o przyszłości Europy. Członek komisji łączności z Polakami za granicą, komisji polityki społecznej i rodziny oraz podkomisji stałej do spraw osób niepełnosprawnych w Sejmie IX kadencji.

W czerwcu 2019 roku Czerwińska została powołana na stanowisko rzecznika partii i klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Posłanka zastąpi na tym stanowisku Beatę Mazurek, która w wyborach w 2019 roku otrzymała mandat do europarlamentu.

