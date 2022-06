Współpracowali z marszałkiem Grodzkim. Dwaj lekarze zatrzymani przez CBA

W czwartek przed południem Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin i portalu niezależna.pl pisał o zatrzymaniu przez CBA dwóch lekarzy, którzy mieli kierować założoną przez Tomasza Grodzkiego Fundacją Pomocy Transplantologii.

CBA potwierdza informacje o zatrzymaniu lekarzy

Informację o zatrzymaniu potwierdziły służby prasowe CBA. Jak podano w komunikacie, funkcjonariusze Delegatury CBA w Szczecinie zatrzymali w Warszawie chirurga, specjalistę z zakresu transplantologii klinicznej i jednocześnie obecnego Prezesa Zarządu Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie oraz w Lublinie patomorfologa, byłego prezesa zarządu wspomnianej Fundacji.

Obaj usłyszeli w prokuraturze zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz prania pieniędzy – informuje Centralne Biuro Antykorupcyjne.

twitter

Czynności przeprowadzono w związku z postępowaniem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, które dotyczy między innymi podejrzenia podejmowania czynności które mogły udaremnić lub znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z oszustw oraz korzyści majątkowych przyjmowanych w związku z pełnieniem funkcji publicznych, poprzez przyjmowanie tych środków na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie pod pozorem dobrowolnych wpłat na cele statutowe Fundacji – czytamy dalej w komunikacie.

Zarabiali wprowadzając pacjentów w błąd. Kazali płacić pacjentom za bezpłatne zabiegi

CBA informuje także, że w toku prowadzonego postępowania zebrano obszerny materiał dowodowy, w tym dokumentację bankową oraz zeznania świadków.

Ustalenia wskazują, że proceder polegał m.in. na podejmowaniu czynności mogących udaremnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia środków płatniczych pochodzących z korzyści związanych z popełnianiem przestępstw korupcyjnych i oszustw, w ramach mechanizmu polegającego na wprowadzaniu pacjentów szczecińskiego szpitala w błąd co do odpłatności za zabiegi chirurgiczne, które były finansowane z NFZ oraz przyjmowania korzyści majątkowych za skrócenie terminu przyjęcia do szpitala – informują służby.

Jak ustalono, pacjenci wpłacali środki na rzecz Fundacji Pomocy Transplantologii w Szczecinie spośród których część była przekazywana na konto wcześniej zatrzymanego w tej sprawie lekarza. Łączna suma korzyści uzyskanych przekroczyła 1.5 mln zł.

Czytaj też:

Czarne chmury nad marszałkiem Grodzkim. Straci immunitet?Czytaj też:

"Kompromituje polski parlament, kompromituje Senat". Czarnek o Grodzkim