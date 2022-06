Trwa spotkanie Morawieckiego z przewodniczącą KE. Ursula von der Leyen w Polsce

Przed przyjazdem do Polski przewodnicząca KE odwiedziła Bratysławę, gdzie spotkała się z prezydent Zuzaną Čaputovą i słowackim premierem Eduardem Hegerem.

Po przyjeździe do Polski, zgodnie z harmonogramem Ursula von der Leyen najpierw, o godzinie 15.30, spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckie.

Następnie, o godzinie 16, odbędzie się spotkanie Morawieckiego i von der Leyen z prezydentem Andrzejem Dudą.

Na godzinę 17.25 zaplanowano wspólną konferencję prasową z udziałem prezydenta, premiera i przewodniczącej KE.

Ostatnia prosta do zatwierdzenia KPO

Celem wizyty Ursuli von der Leyen jest oficjalnie zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Likwidacja ID to jeden z tzw. kamieni milowych, czyli warunków Komisji Europejskiej w sprawie wypłacenia Polsce środków z Krajowego Planu Odbudowy, które pozostają "zamrożone". Inny warunek, jaki postawiła Bruksela, to przywrócenie do orzekania odsuniętych sędziów. Po przyjęciu przez Senat poprawek do noweli ustawy o Sądzie Najwyższym (która zakłada m.in. likwidację ID SN), teraz projekt wróci do Sejmu.

– Komisja Europejska przyjrzała się tej ustawie (noweli ustawy o SN), którą zaprezentował prezydent Andrzej Duda i stwierdziła, że stanowi ona wrota do KPO. Jak to wytłumaczycie swoim wyborcom? Drodzy wyborcy PO zadawajcie te pytania swoim posłom – powiedział w ubiegłym tygodniu w Sejmie premier Mateusz Morawiecki.

– Zakończyliśmy negocjacje kamieni milowych. I chcę Wysokiej Izbie powiedzieć, że w przyszły czwartek, 2 czerwca przyjedzie tutaj przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na podpisanie kamieni milowych związanych z KPO – zapowiedział tydzień temu szef rządu.

