Prezydent Duda: Europa jest nasza wspólna. Sukces Polski jest sukcesem UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen spotkała się dzisiaj z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą. Głównym tematem dzisiejszych rozmów było zatwierdzenie przez Brukselę polskiego Krajowego Planu Odbudowy.

Prezydent: Chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, wejść na drogę nowoczesnej gospodarki

Jak tłumaczył podczas konferencji prasowej z udziałem przewodniczącej KE Ursuli von der Leyen Andrzej Duda, Fundusz Odbudowy i europejskie wsparcie dla osłabionych epidemią COVID-19 gospodarek jest niezbędne dla dalszego rozwoju Europy.

– Wiadomo było (...) wszystkim przywódcom, a także przedstawicielom, szefom instytucji, że musi powstać plan europejski po to, aby wspomóc państwa członkowskim, abyśmy mogli powrócić na ścieżkę rozwoju – mówił prezydent.

– Gdy zaczynały się prace nad Krajowym Planem Odbudowy, nikt nie spodziewał się, że na granicę z Białorusią zostanie przypuszczony atak hybrydowy, że dojdzie do próby przełamania granicy Polski i Strefy Schengen. Nikt absolutnie nie spodziewał się też, że staniemy się to świadkami wojny na Ukrainie – dodał polityk.

– Teraz nie tylko chcemy wrócić na ścieżkę rozwoju, ale i wejść na drogę nowoczesnej gospodarki, a to m. in. energetyka, która w jak najmniejszym stopniu szkodzi środowisku – tłumaczył prezydent.

Duda: Sukces Polski jest sukcesem UE

W swoim wystąpieniu Duda podkreślił także satysfakcję, że "przygotowana przeze niego ustawa, która ma naprawić funkcjonowanie Sądu Najwyższego w aspekcie odpowiedzialności zawodowej doprowadziła do porozumienia na szczeblu parlamentarnym (...) do porozumienia w ramach Unii Europejskiej".

– Ma to przełomowe znaczenie także dla uzyskania przez Polskę środków, które w przyszłości będą prowadziły do nowoczesnej gospodarki – stwierdził polityk.

– Po co to robimy? Aby służyć ludziom, aby to wszystko co powstaje w ramach KPO i w ramach Odbudowy UE po tych wszystkich kryzysach, których jesteśmy dzisiaj świadkami (...) służyło wszystkim społeczeństwom europejskim, po prostu ludziom – dodał prezydent, dziękując przewodniczącej KE za wizytę w Polsce.

– Europa jest nasza wspólna. Wszystko to co, w ramach Unii Europejskiej, sukcesem Polski, jest w istocie sukcesem UE, a to co jest sukcesem Unii Europejskiej, jest także sukcesem Polski – mówił dalej prezydent.

Czytaj też:

Von der Leyen o Polsce: Najpierw kamienie milowe, potem wypłata środkówCzytaj też:

Amerykański wywiad o Putinie: Wciąż jest groźny i czeka nas chaos, jeśli umrze