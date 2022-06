Mocny wynik PiS-u, problemy Konfederacji. Zobacz wyniki sondażu

Gdyby wybory odbył się w najbliższą niedzielę to, podobnie jak w 2019 roku, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość (Zjednoczona Prawica). Ugrupowanie prowadzone przez Jarosława Kaczyńskiego uzyskałoby 35,1 proc. głosów (spadek o 0,8 pp. w porównaniu z sondażem z początku maja) – wskazuje nowy sondaż IBRiS dla Radia ZET.

Pięć partii w Sejmie, Konfederacja poniżej progu wyborczego

Drugie miejsce, za Zjednoczoną Prawicą, zajęłaby Koalicja Obywatelska – 25,3 proc. głosów (spadek o 1 pp.), dalej znalazła się Lewica – 8,9 proc. głosów (spadek o 0,1 pp.).

Polska 2050 Szymona Hołowni zajęła w sondażu dopiero czwarte miejsce z wynikiem 8,4 proc. głosów (spadek o 0,2 pp.), a PSL-Koalicja uzyskałaby 6,3 proc. głosów (wzrost o 1,2 pp.).

Poniżej progu wyborczego znalazła się Konfederacja – 4,1 proc. głosów (spadek o 0,9 pp.), a aż 11,9 procent badanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos (wzrost o 1,8 pp.).

Gdyby wybory odbył się w najbliższą niedzielę, wzięłoby w nich udział 52,6 procent Polaków uprawnionych do głosowania (spadek o 1,2 pp.).

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 30.05-1.06 2022 r. metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 1100 osób. Wyniki porównano z badaniem z 4.05.2022 r.

Sześć partii w Sejmie, wzrost poparcia dla PO

Również w ostatnim badaniu (przeprowadzonym 26-27 maja) pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl, Koalicja Obywatelska i Lewica zajęły kolejno drugie i trzecie miejsce.

Badanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". 39,5 proc. z nich wskazało Prawo i Sprawiedliwość. To wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 28,4 proc. wskazań, co oznacza, że poparcie dla partii Donalda Tuska wzrosło o 1,3 pkt proc. Trzecia Lewica zgromadziła 10,5 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.).

Na dalszych miejscach uplasowały się: Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 8,2 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 6,2 proc. wskazań (mniej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem) oraz Konfederacja na którą chce głosować 5,1 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt proc. – najwięcej w całym zestawieniu).

Do Sejmu nie weszłaby partia Pawła Kukiza, która zgromadziła tylko 1,6 proc. głosów. Na inne partie chce głosować 0,5 proc. respondentów.

