Skomplikowany wzór w umowie za prąd. Dziennikarz pokazał dokument

"Przeglądam nową umowę za prąd i cieszy mnie, jak bardzo dostawcy rozumieją potrzeby klienta" – opisuje na Twitterze dziennikarz Marcin Makowski, pokazując fragment dokumentu.

"Wszystkiego będzie ze 100 stron. A tutaj prosty wzór do wyliczenia opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej" – dodaje Makowski, mówiąc o skomplikowanym wzorze matematycznym, przedstawionym w umowie.

"Teraz już wiecie po co matura z matematyki! Ha!" – skomentowała wpis dziennikarza posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska.

"Jaja sobie z ludzi robią" – napisał inny internauta. "Też dostałem. Ciekawe, żeby do zrozumienia umowy na dostawę prądu trzeba ukończyć politechnikę..." – komentuje kolejna osoba.

Raport: Polacy coraz bardziej boją się drożyzny

Tymczasem jak wskazują ostatnie badania opinii publicznej, Polacy martwią się rosnącymi cenami żywności oraz energii.

Wnioski płynące z cyklicznego badania GfK pt. "Monitor kryzysowy" są pesymistyczne. Wynika z niego, że co trzecia rodzina w Polsce posiada miesięcznie środki wystarczające do pokrycia tylko bieżących wydatków lub wręcz tych środków im brakuje. "Rzeczpospolita", która opisuje wyniki raportu jako pierwsza, wskazuje, że w stosunku do marca liczba takich gospodarstw wzrosła o 3 pkt proc.

Raport wykazał, że tylko 11 proc. gospodarstw domowych w Polsce czuje się odpornych na skutki rosnącej inflacji. 90 proc. rodzin w Polsce musi oszczędzać. Polacy w pierwszej kolejności rezygnują z rozrywek i podróży. Jak jednak wskazują eksperci, to początek drogi do spowolnienia gospodarczego.

