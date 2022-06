Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Po pierwsze, polskie media uparcie piszą, iż zatrzymani zostali „trzej młodzi mężczyźni”. Tymczasem mówimy o osobach, co do których przecież nie mamy pełnej pewności, jakich zaimków używają, jak się same czują i identyfikują, dlatego postulujemy, iżby każdorazowo mówić o „osobach uchodźczych”, dobrze?

Po drugie – no staramy się wczuć w to, co one, te osoby, przeszły i nie jesteśmy w stanie do końca sobie tych uczuć zwizualizować. No bo patrzcie sami: chcieli do Wiednia, do Australii, na Zachód, a trafili na Podkarpacie. Do, podkreślmy to jeszcze raz, miejscowości Tylawa w gminie Dukla.