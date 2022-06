Kaczyński: Patriotyzm to nie tylko emocja, ale i zobowiązanie do działania

Jarosław Kaczyński rozpoczął swoje przemówienie od przeprosin "wszystkich tych, którzy znaleźli się poza salą". – Zawiedliśmy. Nie spodziewaliśmy się, że będzie nas tyle. Mam nadzieję, że kolejnym razem wszyscy się już zmieszczą – mówił.

Konwencja PiS. Kaczyński: Musimy być kontynuatorami myśli mojego brata

Prezes PiS przypomniał, że śp. Lech Kaczyński 11 listopada 2009 roku mówił o nowoczesnym patriotyzmie. – Musimy być kontynuatorami jego dzieła i myśli. Musimy iść tą drogą, którą wskazał. Iść drogą, ku temu celowi, o którym mówił, czyli o Polsce, o którą chodzi – wskazywał.

Jarosław Kaczyński nawiązał też do rosyjskiej agresji na Ukrainę i bohaterskiej postawy Ukraińców. – Spotykamy się w szczególnej sytuacji – to 101 dzień bohaterskiej, niebywale zdeterminowanej walki narodu ukraińskiej o niepodległość, swoją ziemię i prawo do istnienia. Nawet tego prawa najeźdźcy Ukraińcom odmawiają. Te 101 dni chwały budzi nadzieję, są wielką inspiracją, ale budzą także refleksję nad naszym patriotyzmem. Musimy pamiętać, że patriotyzm to nie tylko emocja, ale także zobowiązanie do działania, do szczególnej bliskości, wspólnoty narodowej zorganizowanej w państwo. Dla nas taka wspólnota musi być wspólnotą demokratyczną, wolnych obywateli, którzy wyłaniają władzę. Najważniejszą ze wspólnot jest rodzina, bo ona zapewnia trwanie narodu, przekazywanie wartości – mówił.

Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński o opozycji totalnej

Prezes PiS przypomniał także, że gdy w 2015 roku Zjednoczona Prawica zdobywała władzę, to "miała przygotowany wielki program, który wywodził się z patriotyzmu". – Wywodził się z przekonania, że naród jest połączony solidarnością; że solidarność wiąże się ze sprawiedliwością, a sprawiedliwość z równością praw i obowiązków, zaś lepiszczem narodu jest empatia wobec najsłabszych. Musimy zadać sobie dzisiaj pytanie, jak potrafimy służyć ojczyźnie i jak potrafimy ten program realizować. Były przecież wcześniej dwie próby naszego środowiska – rząd Porozumienia Centrum i pierwszy rząd PiS. Obie próby miały mankament – nie mieliśmy większości parlamentarnej, dlatego upadły. Pierwsza próba odrzuceniu postkomunizmu upadła 30 lat temu – powiedział.

– Mieliśmy opozycję, która była przeciwnikiem naszego sposobu myślenia. Rządziła ona przez większość czasu i przez zabiegi socjotechniczne, propagandę, pedagogikę wstydu, przez degradowanie państwa, poprzez głoszenie nieprawdziwych opowieści o końcu historii i państwa narodowego, że kapitał nie ma narodowości, czyniła nasz naród skłonny do narodowej mikromanii, a nasze państwo czyniła bezradnym. Wobec tego wszystkiego i wobec tego, że opozycja przybrała formę totalną i zaczęła odwoływać się do sił zewnętrznych, musieliśmy podjąć tę próbę – mówił.

Konwencja PiS. Jarosław Kaczyński o dokonaniach Zjednoczonej Prawicy



Lider Zjednoczonej Prawicy mówił również o diagnozie PiS ws. sytuacji w kraju. –Dobrze zdiagnozowaliśmy sytuację. Była ona krótka – te pieniądze są kradzione, rabowane i najczęściej u źródła, czyli w momencie poboru. Podjęliśmy decyzje odnoszące się do przebudowy administracji finansowej. To przyniosło skutek. Dzisiaj dochody państwa są większe o 205 miliardów złotych, niż w 2015 roku, a dochody całej sfery finansów publicznych o 406 mld złotych. Otworzyliśmy sobie tym drogę do różnych działań – przypomniał.

– Za naszych rządów wydatki na wsparcie polskich rodzin wzrosły o 200 miliardów złotych. To, co dla wielu było najważniejsze, czyli obniżyliśmy wiek emerytalny. To bardzo poważne osiągnięcia (...) Są także inne bardzo ważne sprawy. Zwykle, kiedy mówimy o sprawach państwa, a dzisiaj ta reguła jest szczególnie mocno odczuwana, to zaczynamy od spraw bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Wydatki na obronę wzrosły z 33 do 55 miliardów złotych. W przyszłym roku będzie 96 mld złotych. Wyciągamy wnioski z tego, co się dzieje – zapewniał Jarosław Kaczyński.

Artykuł jest na bieżąco aktualizowany.