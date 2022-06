Kibel albo zlew

W ramach prowokacji, poprzez Francję, udało się prowokatorowi pod pretekstem uniknięcia szczepienia z przyczyn religijnych trafić na trop hiszpański, który przywiódł policjantów do zorganizowanej grupy zapewniającej fałszywe zaświadczenia o szczepieniu. Oczywiście w Hiszpanii opowiada się o tym jak o wykryciu jakichś szczepionkowych terrorystów. Co ciekawe, na liście (a więc to jacyś naiwniacy robili, bo listy zostawili) znalazło się… 2,2 tys. osób, głównie celebryci, sportowcy, artyści, a także prezes dużej firmy farmaceutycznej – PharmaMar.