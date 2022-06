PiS i Kukiz'15 z ponad 41 proc. poparcia, problemy Konfederacji. Sondaż dla DoRzeczy.pl

W badaniu pracowni Estymator, ankietowanym zadano pytanie: "Na które z ugrupowań zagłosował(a)by Pan(i) w wyborach do Sejmu, gdyby lista wyglądała następująco?".

Wśród wymienionych potencjalnych komitetów wyborczych znalazły się:



Prawo i Sprawiedliwość + Kukiz'15,

Koalicja Obywatelska,

PSL + Polska 2050 Szymona Hołowni + Porozumienie,

Lewica,

Konfederacja.

Mocny wynik PiS, co z opozycją?

Podobnie jak w poprzednich badaniach Prawo i Sprawiedliwość (w tym wypadku w koalicji z Pawłem Kukizem) znalazło się na pierwszym miejscu. Na koalicję PiS i Kukiz'15 (ugrupowania te aktualnie współpracują w Sejmie) chciałoby zagłosować 41,2 proc. badanych.

Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 27,5 proc. głosów, a koalicja PSL - Polska 2050 Szymona Hołowni - Porozumienie na 16,7 proc. głosów.

Dalej znalazła się Lewica – 9,9 proc. głosów i poniżej progu wyborczego Konfederacja – 4,7 proc. głosów.

Badanie przeprowadzono w dniach 28-29 maja 2022 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1100 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI.

Sześć partii w Sejmie, wzrost poparcia dla PO

W poprzednim badaniu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl (przeprowadzonym 26-27 maja), na pierwszym miejscu znalazło się PiS, dalej Koalicja Obywatelska i Lewica.

Badanym zadano wówczas pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". 39,5 proc. z nich wskazało Prawo i Sprawiedliwość. To wzrost o 0,3 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem. Druga Koalicja Obywatelska zgromadziła 28,4 proc. wskazań, co oznacza, że poparcie dla partii Donalda Tuska wzrosło o 1,3 pkt proc. Trzecia Lewica zgromadziła 10,5 proc. głosów (spadek o 0,7 pkt proc.).

Na dalszych miejscach uplasowały się: Polska 2050 Szymona Hołowni z wynikiem 8,2 proc. (wzrost o 0,3 pkt proc.), Polskie Stronnictwo Ludowe, które otrzymało 6,2 proc. wskazań (mniej o 0,2 pkt proc. w porównaniu z poprzednim badaniem) oraz Konfederacja na którą chce głosować 5,1 proc. badanych (spadek o 0,8 pkt proc. – najwięcej w całym zestawieniu).

Do Sejmu nie weszłaby partia Pawła Kukiza, która zgromadziła tylko 1,6 proc. głosów. Na inne partie chce głosować 0,5 proc. respondentów.

