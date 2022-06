"Jak lekarze płacą za wolność słowa". Ziemkiewicz zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

Nowy numer tygodnika „Do Rzeczy” w kioskach już w poniedziałek. Co w nim znajdziecie?

– Wracamy do świata globalnych oligarchów. Mamy tekst Jakuba Wozinskiego o tym, że spór pomiędzy Elonem Muskiem, a Billem Gates'em, o ile jest prawdziwy, to jest to tak naprawdę spór o przyszłość Zachodu – opowiada Rafał Ziemkiewicz. – Czy Elon Musk, który niedawno kupił Twittera, jest – jak deklaruje – tym, który chce wolność przywrócić między innymi w internecie. Czy to jest tylko maska? O co chodzi w tym sporze – zapowiada tekst "Cenzura czy wolność" dziennikarz.

W sprawach krajowych polecam tekst Jana Pospieszalskiego, o tym jak lekarze płacą dzisiaj za wolność słowa – mówi Ziemkiewicz.

– Chociaż wiemy, że wiele było w panice covidowej przesady, wiele było nadużyć, to lekarze ze sklerotyczną siłą działającej maszynerii wymierzania odpowiedzialności zawodowej, są teraz nękani, wzywani i być może poniosą konsekwencje za to, że odważyli się mówić to co wtedy było kwestionowane, a co dzisiaj widzimy coraz bardziej okazuje się prawdą – tłumaczy dziennikarz.