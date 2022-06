Timmermans odwiedził fabrykę we Wrocławiu. W tle Europejski Zielony Ład

Timmermans odpowiada za Europejski Zielony Ład (EZŁ). Jego celem jest przekształcenie Europy w pierwszy kontynent neutralny dla klimatu. EZŁ ma pomóc przetransformować UE w nowoczesną, zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto i w której wzrost gospodarczy nie będzie zależny od zużywania zasobów.

Saule Technologies jest jedyną spółką na świecie, której udało się wyprodukować ogniwa perowskitowe na masową skalę i wprowadzić je na rynek. Ogniwa Saule Technologies są elastyczne, cienkie, lekkie, wydajne nawet w sztucznym świetle, idealnie wpisują się w założenia tej strategii, będąc jedną z największych nadziei zielonej transformacji energetycznej. Polska firma produkuje je, wykorzystując opracowaną przez dr Olgę Malinkiewicz metodę druku, już od maja 2021 r. w swojej pilotażowej fabryce we Wrocławiu.

W trakcie kilkugodzinnej wizyty w siedzibie Saule Technologies we Wrocławiu Timmermans odwiedził fabrykę firmy oraz wziął udział w rozmowach w formule okrągłego stołu z przedstawicielami Saule Technologies i kilkunastu innych polskich firm będących interesariuszami Europejskiego Zielonego Ładu.

25 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie

– Rola fotowoltaiki w transformacji energetycznej jest ogromna, ponieważ możemy pokrywać panelami istniejące budynki. Możemy dzięki tej technologii zaspokoić do 25 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną w Europie. Ten sposób pozyskiwania energii jest w dodatku bezpieczniejszy dla środowiska w porównaniu ze spalaniem węgla czy oleju. Jest to istotne szczególnie dziś, kiedy 400 tys. Europejczyków co roku umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Dzięki fotowoltaice możemy znacząco poprawić jakość powietrza – Timmermans.

– Bardzo się cieszę z tego spotkania i możliwości przedstawienia polskiej technologii, która jest unikatowa w skali całego świata. Przekazałam panu Timmermansowi, że Saule Technologies jest gotowe udostępnić swoją technologię na rynku europejskim, aby rozwiązać problem złej jakości powietrza, a także aby UE po raz pierwszy od dekad produkowała ogniwa fotowoltaiczne bez surowców spoza UE. To bardzo ważne, abyśmy stali się samowystarczalni jako UE i całkowicie niezależni energetycznie. Od tego zależy nasze bezpieczeństwo oraz przyszłość naszych rodzin i bliskich – powiedziała dr Olga Malinkiewicz, współzałożycielka i CTO Saule Technologies.

"Niesamowita okazja do rozwoju energetyki odnawialnej"

Na pytanie o rolę technologii ogniw perowskitowych w procesie transformacji energetycznej, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedział: – Nie jestem inżynierem, ale uważam, że to, co usłyszałem na spotkaniu, jest bardzo przekonujące i interesujące.

– Jeśli procesy produkcyjne mogą być bardziej przyjazne środowisku, jeśli można używać tylko europejskich komponentów, jeśli ogniwa mogą produkować energię niezależnie od zacienienia czy promieniowania słonecznego, to jest to niesamowita okazja do rozwoju energetyki odnawialnej – dodał Timmermans.

Ogniwa perowskitowe Saule Technologies znalazły już zastosowanie w funkcjonujących także jako generatory prądu łamaczach światła (pierwsza instalacja: fasada budynku Aliplast w Lublinie) oraz elektronicznych etykietach cenowych nowej generacji PESL (Perovskite Electronic Shelf Label) zintegrowanych z systemem analityczno-obliczeniowym big data wspomagającym pracę punktów handlowych. W pracach nad nowymi produktami wykorzystującymi drukowane ogniwa perowskitowe Saule Technologies współpracuje m.in. z takimi firmami, jak Columbus, Somfy i Google Cloud.

