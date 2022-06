Będzie nowe święto państwowe. Prezydent Duda podpisał ustawę

Nowe święto upamiętniające bohaterów walki o niepodległości i przyłączenie Śląska do Polski będziemy obchodzić 20 czerwca. Prezydent podpisał ustawę w obecności m.in. samorządowców.

– Nie byłoby tej wielkości i postępu w II Rzeczypospolitej, gdyby nie było możliwości, które dawał Górny Śląsk i jego zasoby oraz wielcy patrioci, którzy dla Polski pracowali – przypomniał prezydent podczas uroczystości w siedzibie Akademii Muzycznej w Katowicach.

Andrzej Duda podkreślił, że w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą, potrzeba dbałości o niepodległość jest jeszcze bardziej paląca.

– Dzisiaj, w dobie, kiedy wojna jest za naszą granicą, kiedy obce mocarstwo naszym sąsiadom wydziera ich ziemie i burzy ich domy, nawet my, którzy nigdy nie widzieliśmy na własne oczy wojny, tutaj w Polsce, rozumiemy to z wyrazistością, jakiej nie było nigdy dotąd, co to znaczy mieć Ojczyznę, co to znaczy samemu stanowić o sobie, co to znaczy móc budować własne bezpieczeństwo i co to znaczy móc zapewnić bezpieczeństwo własnej rodzinie – stwierdził.

Nowe święto

Inicjatywa ustanowienia nowego święta upamiętniającego Powstania Śląskie wyszła ze środowiska przedstawicieli władz regionalnych ze Śląska i Opolszczyzny.

12 maja br. ustawę przyjął Sejm; 18 maja za ustanowieniem Narodowego Dnia Powstań Śląskich opowiedział się Senat. Ustawa upamiętnia uczestników powstań śląskich oraz wydarzenie, które miało miejsce 20 czerwca 1922 roku, kiedy wojska polskie zostały przywitane na Śląsku entuzjastycznie przez mieszkańców Śląska.

"Narodowy Dzień Powstań Śląskich to święto państwowe, które ma upamiętniać trzy zrywy z lat 1919–1921 i uczcić pamięć ich «bohaterskich uczestników, którzy wywalczyli przyłączenie części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej». Powstania Śląskie to trzy konflikty na Górnym Śląsku pomiędzy ludnością polską i niemiecką w latach 1919–1921. I powstanie wybuchło w sierpniu 1919 r. i zostało stłumione przez Niemcy. II powstanie, w sierpniu 1920 r., osiągnęło swoje cele – rozwiązano niemiecką policję, udało się uzyskać zapewnienie o ukaraniu przywódców antypolskich ekscesów" – czytamy na stronie Prezydenta RP.

