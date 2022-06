Ile będzie kosztować benzyna? Polacy nie są optymistami

W badaniu United Surveys dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" ankietowanych zapytano o ich prognozy dotyczące cen paliwa ("Ile Pana/Pani zdaniem za miesiąc będzie kosztować litr podstawowej benzyny").

Zdaniem większości badanych paliwa będą drożały, przy czym aż 22,1 proc. ankietowanych uważa, że za miesiąc, cena za litr wyniesie 10 zł, a 8,9 proc., że będzie to więcej niż 10 zł.

Cenę w wysokości 9 zł przewiduje 22,6 proc. badanych, a w cenie 8 zł – 23,2 proc. Bardziej optymistycznie do cen paliwa podchodzi około 8 proc. ankietowanych – 6,9 proc. wskazało cenę w wysokości 7 zł, a 0,6 proc. – 6 zł i 0,5 – 5 zł.

15,1 proc. badanych wybrało odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć".

Media: Czekają nas skokowe podwyżki cen paliw

Już kilka dni temu portal branżowy e-petrol.pl podaje, że czekają nas "skokowe podwyżki cen paliw". Już teraz na stacjach benzynowych nie jest tanio.

"Czekają nas skokowe podwyżki cen paliw, będą widoczne w drugim tygodniu czerwca. Benzyna 95 oktanowa nieuchronnie zbliżać się będzie do 8 zł za litr" – informuje serwis w najnowszej, piątkowej analizie.

Jednocześnie, według analityków, w "najbliższych dniach" krajowi producenci paliw nie wprowadzą zmian do swoich cenników hurtowych. "Wynika to z braku wyznacznikowych notowań międzynarodowych, na bazie których kalkulowane są ceny w polskich rafineriach" – czytamy. Zmiany w cenach hurtowych mogą pojawić się najwcześniej we wtorek.

Brak nowych cenników w Orlenie i Lotosie nie oznacza braku zmian cen na stacjach. W drugim tygodniu czerwca czekają nas bardzo wyraźne podwyżki, które obejmą podstawowe gatunki paliw – wskazuje e-petrol.pl.

