Głosowanie ws. Sądu Najwyższego. Sejm odrzucił większość poprawek Senatu

W czwartek w Sejmie odbyło się m.in. głosowanie nad poprawkami Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Wcześniej głos z sejmowej mównicy zabrał premier Mateusz Morawiecki, który zdecydowanie skrytykował opozycję za jej ostatnie działania na forum Parlamentu Europejskiego w kontekście Krajowego Planu Odbudowy.

– Jak słyszę takie wypowiedzi, jak pana wiceprzewodniczącego PO parę dni temu, jak była przewodnicząca KE, on powiedział że ma nadzieję na to, że będą kolejne warunki i że on jest dobrej myśli, że będą kolejne warunki narzucane przez KE. Niesamowite. Czy wy to rozumiecie? Jak słyszę takie rzeczy, to się zastanawiam, czy to jeszcze polska opozycja czy opozycja wobec Polski? – powiedział Morawiecki nawiązując do wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego.

Głosowanie nad poprawkami Senatu

Przed godziną 15, w bloku głosowań, posłowie odrzucili większość (23 z 29) poprawek Senatu do nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym – m.in. dotycząca unieważnienia orzeczeń Izby Dyscyplinarnej.

Przyjęto tylko nieliczne poprawki, rekomendowane wcześniej przez komisję sprawiedliwości, o charakterze legislacyjnym i technicznym – podaje serwis 300polityka.pl

Teraz projekt trafi na biurko prezydenta Andrzeja Dudy.

