Samobójstwo 19-latka na strzelnicy? Tragedia w Bielsko-Białej

Do tragedii doszło w piątek wieczorem na strzelnicy przy ul. 1 Maja w Bielsku-Białej. Służby ratunkowe pierwszy sygnał o wypadku na strzelnicy otrzymały o godzinie 19:19 – podają lokalne media.

Serwis bielsko.biala.pk informuje, że jedną z wersji badanych przez policję jest targnięcie się mężczyzny na własne życie. Ofiara to 19-latek, który zginął w wyniku postrzału.

– Wyjaśniane będą dokładne okoliczności zdarzenia, zabezpieczony został monitoring znajdujący się na strzelnicy. Jedna z głównych hipotez, która będzie badana, to targnięcie się mężczyzny na własne życie – poinformował rozmowie z portalem p.o. oficera prasowego bielskiej policji asp. szt. Roman Szybiak.

Łatwiejszy dostęp do broni

W marcu Piotr Müller, rzecznik prasowy rządu, przekazał, że zmianie ulegnie prawo dotyczące dostępu do broni w Polsce.

25 marca Paweł Kukiz poinformował, że do Sejmu złożony został projekt ustawy, której celem jest uproszczenie dostępu do broni. Rozwiązanie wprowadza cztery poziomy, uzależnione od poziomu kompetencji posiadacza. Strzelbę lub kbks (obywatelska karta broni, broń kategorii C) otrzymać mógłby każdy pełnoletni, niekarany i zdrowy psychicznie obywatel, który odbędzie krótkie przeszkolenie z zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią.

Propozycja zakłada odejście od nielogicznego – zdaniem autorów – podziału pozwoleń pod kątem deklarowanego celu posiadania broni i wprowadza w to miejsce gradację pozwoleń w zależności od rodzajów dostępnej na nie broni. "Zmiana jest podyktowana chęcią odblokowania dostępu do broni palnej dla praworządnych obywateli, pełnoletnich i zdrowych psychicznie, poprzez przede wszystkim ostateczną likwidację uznaniowości policyjnej, co ma się dokonać także poprzez włączenie wojewodów jako cywilnych organów administracji państwowej w proces wydawania pozwoleń na broń. Projekt porządkuje, upraszcza i ujednoznacznia procedury przyznawania pozwoleń na broń" – mogliśmy przeczytać w uzasadnieniu projektu.

