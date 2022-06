Co z czołgami dla Polski? Błaszczak: Obietnica Niemiec nie doszła do skutku

Polska przekazała Ukrainie ponad 200 czołgów T-72. Nasze braki częściowo miały uzupełnić Niemcy. Niestety, pomimo zapewnień niemieckiego rządu, umowa cały czas nie została zrealizowana. O rozmowach na ten temat media piszą od wielu tygodni, przy czym uwagę zwraca – jak wynika z doniesień medialnych – przeciąganie rozmów przez stronę niemiecką. Pod koniec maja "Spiegel" pisał, że rozmowy utknęły "w martwym punkcie".

Niemieckie czołgi dla Polski. Mariusz Błaszczak komentuje

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak został o to zapytany w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy". Szef MON w rozmowie z Karolem Gacem przyznał, że obecnie "jesteśmy na etapie konsultacji i poszukiwania rozwiązań". – Faktem jest, że to, co Niemcy obiecały, czyli wypełnienie braków w sprzęcie wojskowym wynikających ze znaczących donacji Polski dla Ukrainy, nie doszło do skutku. Dodam dla wyjaśnienia, że chodzi o ciężki sprzęt – przyznał Błaszczak.

Mariusz Błaszczak dodał także, że "liczymy na szybkie znalezienie optymalnych i satysfakcjonujących obie strony efektów". – My naprawdę dajemy bardzo duże wsparcie. Oczekujemy tego samego również od naszych sąsiadów i partnerów. Ukraińcy walczą obecnie za całą Europę i muszą czuć wsparcie wszystkich państw Zachodu – zaznaczył szef MON.

