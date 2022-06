Warszawa: Rozstrzygnięto przetarg na obsługę Veturilo

Do ogłoszonego w połowie maja przetargu zgłosiła się jedna firma – Nextbike GZM. Zorganizowanie systemu od nowa i sześcioletnie utrzymanie będzie kosztować w sumie 104,9 mln zł brutto. Jednym z najważniejszych kryteriów w postępowaniu było bieżące usuwanie usterek oraz cykliczne przeglądy. Firma Nextbike zadeklarowała, że zepsute jednoślady chce naprawiać w ciągu 12 godzin od momentu pojawienia się ich na liście zgłoszeń, zaś usuwać usterki w ramach podstawowych przeglądów okresowych proponuje co 30 dni.

Veturilo. Szczegółowa analiza

Nowe Veturilo ma spełniać oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników. Po ogłoszeniu przetargu do ZDM wpłynęło ponad 200 pytań od firm zainteresowanych udziałem w postępowaniu. Podczas konsultacji wiele osób apelowało o rezygnację z dotychczasowych stojaków z elektrozamkiem. Dlatego zdecydowano o zupełnie nowej konstrukcji stacji. Każdy z punktów wypożyczeń będzie składać się ze zwykłych stojaków o kształcie tzw. „odwróconego U”, które pozwalają na stabilne oparcie ramy roweru. Stojaków będzie tyle, ile rowerów, czyli minimum 3000. Wszystkie te konstrukcje będą własnością miasta. Dzięki temu mogą służyć wszystkim rowerzystkom i rowerzystom również poza sezonem Veturilo, oraz zostać na nowo zagospodarowane niezależnie od przyszłych losów systemu.

Zgodnie z oczekiwaniami stojaki będą standardowe, bez elektrozamka. Zamiast tego każdy rower będzie posiadał unieruchamiającą go blokadę na koło oraz odbiornik GPS. Sama stacja też będzie wyposażona w GPS, co pozwoli określić „obszar stacji”, w którym należy zwrócić rower.

Otwiera to również drogę do możliwości zwrotu rowerów poza stacjami. Za dodatkową opłatą osoby korzystające z systemu będą mogły to zrobić w dowolnym miejscu, oczywiście z zachowaniem pewnych zasad i przy poszanowaniu przepisów ruchu drogowego.

Ważną nowością będzie całkowita rezygnacja z terminali komputerowych stanowiących dziś jedną z form rejestracji w systemie, wypożyczania i zwrotu rowerów. Takie urządzenia są drogie w eksploatacji, przydatne tylko dla niewielkiej części użytkowników, bo już od lat ponad 90 proc. wszystkich wypożyczeń odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej. Wielojęzyczna aplikacja i strona internetowa Veturilo zostaną zaprojektowane od podstaw zgodnie z najnowszymi trendami. Alternatywą dla korzystania z aplikacji będzie Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115, z którym usługa Veturilo będzie zintegrowana. Miejsce terminali zajmą proste totemy informacyjne w 5 językach ustawione przy stacjach.

System Veturilo w Warszawie. Więcej rowerów

Nowe Veturilo ma liczyć w wersji maksymalnej do 5500 rowerów. Rdzeń systemu będzie stanowiło 3000 rowerów przypisanych do 300 stacji na terenie całej Warszawy. Oprócz tego powróci możliwość finansowania nowych wypożyczalni bezpośrednio przez urzędy dzielnic, co funkcjonowało w poprzednich latach. Konstrukcja nowej umowy zapewnia Warszawie opcję dokupienia do 2500 rowerów, czy to w ramach „stacji dzielnicowych”, czy to w wyniku decyzji miasta.

Od nowego operatora systemu oczekuje się dostarczenia standardowych rowerów miejskich, czyli wygodnych, wyposażonych w bagażnik i duże koła. Muszą oczywiście być jak najbardziej wytrzymałe, aby znieść częste użytkowanie, a także „wandaloodporne”, czyli z jak najmniejszą liczbą ruchomych i łatwych do odkręcania części.

Stacje tymczasowe Veturilo

Ciekawą nowością będzie możliwość organizowania, na wniosek miasta, w każdym roku kalendarzowym do dziesięciu stacji tymczasowych. Będą ustawiane maksymalnie na 48 godzin przy okazji wydarzeń sportowych lub kulturalnych.

Wprowadzenie nowych możliwości zwrotu i wypożyczenia rowerów wymusza aktualizację cennika wypożyczeń, do którego trzeba je wprowadzić. Taka decyzja znajduje się w kompetencjach Rady Warszawy. System będzie technicznie przygotowany do wprowadzenia elastycznej taryfy i szeregu zniżek dla konkretnych grup (mogą to być np. studenci, medycy, seniorzy). Będzie zintegrowany z Kartą Warszawiaka, co otwiera drogę do zapewnienia korzystniejszej oferty dla osób rozliczających PIT w stolicy.

Veturilo. System popularny w Warszawie

Od początku istnienia systemu Veturilo jego popularność stale rosła. System przetrwał czasy pandemii, choć ograniczenia nakładane przez rząd, praca zdalna oraz mniejszy miejski ruch po raz pierwszy zatrzymały wzrosty korzystających.

Zainteresowanie w dwóch pandemicznych latach oscylowało na poziomie 3 mln wypożyczeń. To wysoka liczba, biorąc pod uwagę okoliczności. Dla porównania – w 2019 roku było to prawie dwa razy więcej. W czerwcu tego roku padł absolutny dzienny rekord wypożyczeń – 31 488. Ostatni raz, powyżej 30 tys. było 28 czerwca 2019 – czyli jeszcze przed pandemią.