Media: PiS powoła swoją Akademię. Ma być zapleczem intelektualnym partii

Akademia Prawa i Sprawiedliwości rozpocznie się we wrześniu i potrwa do czerwca 2023 roku. Jej kierownikiem ma zostać Krzysztof Szczucki, szef Rządowego Centrum Legislacji, uważany za człowieka Mateusza Morawieckiego – podaje serwis wprost.pl.

Portal przywołuje treść listu, jaki do parlamentarzystów PiS napisał prezes Jarosław Kaczyński. Wszystko dlatego, że pierwszy etap rekrutacji na uczelnię jest skierowany właśnie do nich (do tych, którzy należą do partii).

"Drogie Koleżanki, Koledzy, Posłowie i Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości! Chciałabym zaprosić was do udziału w nowym przedsięwzięciu formacyjno-edukacyjnym organizowanym przez naszą partię – Akademię Prawa i Sprawiedliwości, która rozpocznie się we wrześniu br. i potrwa do czerwca 2023 r. Akademia będzie funkcjonowała w formie sobotnich zjazdów, raz lub dwa razy w miesiącu odbywających się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości" – pisze Jarosław Kaczyński w liście.

Projekt pod kierownictwem człowieka Morawieckiego

– Człowiek premiera ma już osobiste relacje z prezesem. To może oznaczać, że Jarosław Kaczyński szykuje go na ministra – tak o Krzysztofie Szczuckim, który ma pokierować Akademią, mówi informator wprost.pl. Rozmówca serwisu ocenia, że powołanie Akademii w tym momencie, na nieco ponad rok przed wyborami, to znak, że Kaczyński ma pełną determinację do uzyskania trzeciej kadencji.

"Wykłady zostaną zorganizowane wokół trzech zagadnień wiodących, z których dwa mają odpowiadać na pytania o genezę naszej formacji (skąd jesteśmy?) oraz nasz cel (dokąd zmierzamy?), zaś trzecie ma dotyczyć problematyki prawa, ustroju oraz reguł niezbędnych do osiągnięcia naszych celów" – pisze Jarosław Kaczyński. Wskazuje, że wśród wykładowców oprócz ludzi nauki znajdą się przede wszystkim osoby zaangażowane w działalność rządową i partyjną.

