"Stawką dobry alkohol". Ziobro proponuje premierowi zakład ws. KPO

We wtorek podczas konferencji prasowej Zbigniew Ziobro powtórzył, że Solidarna Polska sprzeciwia się dodatkowemu opodatkowaniu samochodów spalinowych, co jest jednym z tzw. kamieni milowych zapisanych w KPO.

W przyjętej w weekend przez partię uchwale napisano m.in. że Komisja Europejska wychodzi poza traktatowe kompetencje próbując narzucić Polsce niekorzystne rozwiązania z zakresu prawa i gospodarki, zawarte w tzw. kamieniach milowych. "Ostateczna treść znajdujących się tam żądań Unii Europejskiej nie była przedmiotem konsultacji rządowych ani politycznych z Solidarną Polską. Poważne wątpliwości ustrojowe budzi już sama konstrukcja tzw. kamieni milowych, jak i ich przedmiot" – napisano. W uchwale zwrócono m.in. uwagę na kwestię opodatkowania używania aut spalinowych.

Rządowy spór o "kamienie milowe"

Premier Mateusz Morawiecki w poniedziałek pytany o zarzuty, że tzw. kamienie milowe KPO nie były konsultowane z Solidarną Polską, wskazał, że "wszystkie wskaźniki, cele i kamienie milowe, zostały przyjęte 30 kwietnia 2021 roku przez całą Radę Ministrów – wszyscy, którzy wtedy zapoznali się z dokumentem, doskonale wiedzą, co w nim jest". Oświadczył jednocześnie, że "będziemy robili wszystko, by interpretacja i realizacja poszczególnych wskaźników nie tylko nie uderzyła Polaków i polskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim, by promowała to, na czym nam najbardziej zależy: innowacyjność i szybko rozwijającą się gospodarkę".

Tymczasem we wtorek Zbigniew Ziobro zaprezentował dwa dokumenty dotyczące KPO – ten przyjęty przez rząd w kwietniu 2021 r. i dokument zatwierdzonych przez KE "kamieni milowych". – Te dokumenty, nawet na pierwszy rzut oka różnią się między sobą, ale jeżeli wejdziemy w głębie tej materii, to różnice każdy może dostrzec – powiedział minister sprawiedliwości.

Propozycja zakładu

Jak dodał, w dokumencie przyjętym w ubiegłym roku przez rząd "z aprobatą Solidarnej Polski nie było owych zapisów". – Pan premier wyraził inne zdanie, dlatego mam propozycję w konwencji honorowej do pana premiera, by zechciał przyjąć zakład, a stawką tego zakładu będzie polski dobry alkohol Śliwowica Łącka – wskazał.

– Jeśli okaże się, że rzeczywiście pan premier wskaże miejsce, w którym rząd zgodził się na opodatkowanie samochodów z silnikiem diesla, jeżdżących w Polsce, czy silnikiem benzynowym, w dokumencie, który został przyjęty przez rząd, to jestem gotów tą oryginalną (...) śliwowicę postawić i przeprosić za błąd, jeśli czegoś nie jestem w stanie dostrzec. Ale gdyby okazało się, że pan premier jednak nie ma racji, to też jestem gotów z panem premierem wypić za błędy, ale tym razem nie swoje i (...) porozmawiać co z tym dalej zrobić – zaproponował prokurator generalny.

twitter