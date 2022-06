Kraśko zapłaci majątek? Dziennikarz TVN prowadził bez prawa jazdy

Prokuratura zarzuciła prezenterowi telewizyjnemu, że prowadził auto bez uprawnień 19 sierpnia 2016 roku w miejscowości Myszyniec na Mazowszu. Przy ulicy Pawłowskiego samochód marki BMW z dziennikarzem za kierownicą został zatrzymany przez patrol policji – relacjonuje portal Wirtualnemedia.pl. Okazało się, że Kraśko nie miał uprawnień do prowadzenia auta. Zostały mu one cofnięte w 2014 roku. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia.

Jak donosiła prasa w Polsce w grudniu ubiegłego roku, Piotr Kraśko po raz pierwszy stracił prawo jazdy już w 2009 roku. Ponownie spotkało go to w roku 2014. W takiej sytuacji celem odzyskania uprawnień popularny dziennikarz musiałby ponownie zdać egzamin, jednak nie uczynił tego.

Kraśko zapłaci 100 tysięcy zł?

Prokurator zawnioskował o skazanie Kraśki bez przeprowadzania rozprawy i wymierzenie mu kary w wysokości 100 tys. zł

– Mogę potwierdzić, że do aktu oskarżenia skierowanego przeciwko Piotrowi Kraśce został dołączony wniosek w trybie 335 par. 2 Kodeksu karnego. Jest to wniosek, który w przypadku, gdyby został uwzględniony przez sąd, umożliwia wydanie wyroku skazującego na posiedzeniu bez przeprowadzenia rozprawy z uzgodnionym wymiarem kary. Mogę potwierdzić, że ten wymiar wynosi 200 stawek dziennych po 500 zł – powiedział prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie Marek Skrzetuski.

Prokuratura zdecydowała się złożyć taki wniosek ze względu na fakt, że Kraśko przyznał się do zarzucanego mu czynu, a okoliczności popełnienia czynu "nie budzą wątpliwości".

Żakowski: Zakłopotanie i wstyd to największa kara

Zdarzenie z udziałem Piotra Kraśki było szeroko komentowane w polskich mediach pod koniec 2021 roku.

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl do sprawy odniósł się między innymi publicysta tygodnika "Polityka" i komentator TVN24 Jacek Żakowski. Jak wówczas stwierdził, "zakłopotanie i wstyd to największa kara" dla prowadzącego "Fakty" TVN. – Celebryci, jak Kraśko, i tak ponoszą dodatkową karę, bo ich grzechy są publicznie dyskutowane – oznajmił.

