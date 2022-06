Wyrok ETPC ws. sędziego Żurka. "Polskie władze próbowały go uciszyć"

Pierwszy przepis Konwencji gwarantuje prawo do sądu, a drugi swobodę wyrażania opinii. "Polska naruszyła prawo dostępu do sądu (Art. 6) oraz wolność ekspresji (Art. 10 Konwencji) sędziego Waldemara Żurka. Trybunał zasądził na jego rzecz łącznie 25 tysięcy euro tytułem zadośćuczynienia" – podał na Twitterze prawnik Rafał Sokół.

"Trybunał uznał, że działania CBA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezes SO w Krakowie miały na celu zastraszenie lub nawet uciszenie skarżącego, który próbował bronić praworządności oraz niezależności sędziowskiej (pkt 227). Trybunał uznał, że działania CBA, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Prezes SO w Krakowie miały na celu zastraszenie lub nawet uciszenie skarżącego, który próbował bronić praworządności oraz niezależności sędziowskiej (pkt 227)" – przytacza Sokół, opisując orzeczenie strasburskiego Trybunału w sprawie Żurek przeciw Polsce.

"W pkt 222 uzasadnienia Trybunał podkreślił, że wolność ekspresji sędziów w zakresie dotyczącym funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości może przerodzić się w obowiązek wypowiadania się w obronie praworządności i niezależności sędziowskiej, gdy wartości te staną się zagrożone" – czytamy.

Wyrok wydała Izba siedmiu sędziów ETPCz w składzie: Marko Bošnjak (Słowenia), przewodniczący, Piotr Paczolay (Węgry), Krzysztof Wojtyczek (Polska), Erik Wennerström (Szwecja), Raffaele Sabato (Włochy), Lorraine Schembri Orland (Malta), Ioannis Ktistakis (Grecja).

Sprawa sędziego Żurka

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek zarzucił Polsce, że pozbawiono go prawa do sądu, a także naruszono jego prawo do wolności słowa. Chodzi o przerwanie przed końcem kadencji funkcjonowania "starej" KRS, której sędzia Żurek był rzecznikiem. I sędzia Żurek i stara KRS protestowali przeciw zmianom godzącym w niezależność sądów – podaje serwis.rp.pl.

Sędzia Waldemar Żurek głośno krytykuje reformę sądownictwa przeprowadzoną przez obecnie rządzących.

