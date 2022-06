Macron zadzwonił do Dudy. Tematem wizyta w Kijowie

"Do prezydenta Andrzeja Dudy dzwonił przed chwilą Emmanuel Macron, by omówić wizytę liderów Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii w Kijowie i starania na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. Polska i Francja będą współdziałać na rzecz tego rozwiązania" – napisał w piątkowe przedpołudnie w serwisie społecznościowym Twitter Jakub Kumoch.

Szef Biura Polityki Międzynarodowej przekazał również, że polska głowa państwa podziękowała przywódcom Francji i Republiki Federalnej Niemiec za poparcie ambicji unijnych państwa ukraińskiego. Prezydent Duda "będzie nadal przekonywał niezdecydowanych do tego odważnego, niezbędnego kroku" – podał Kumoch.

Informację dotyczącą rozmowy telefonicznej prezydentów Polski i Francji potwierdził także oficjalny profil Kancelarii Prezydenta RP na Twitterze. "Prezydent Andrzej Duda rozmawiał telefonicznie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przywódcy omówili wizytę liderów Francji, Niemiec, Włoch i Rumunii w Kijowie oraz starania na rzecz przyznania Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej" – możemy przeczytać w komunikacie w tej sprawie.

Wizyta przywódców w Kijowie

W ostatni czwartek prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, premier Włoch Mario Draghi oraz prezydent Rumunii Klaus Iohannis udali się do Kijowa i rozmawiali tam z ukraińskim przywódcą Wołodymyrem Zełenskim. Wcześniej odwiedzili miejscowość Irpień w obwodzie kijowskim, gdzie na własne oczy mogli przekonać się o skali rosyjskich zbrodni wojennych.

Po zakończeniu oficjalnego spotkania przywódcy wzięli udział w konferencji prasowej. Najważniejszą kwestią wystąpień było wyrażenie poparcia dla nadania Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej.

