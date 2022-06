Zakłócone przemówienie Kaczyńskiego. Odsłonił pomnik brata

– Lech Kaczyński uczynił bardzo wiele dla Polski. Bez niego nie mógłby powstać ruch, który kwestionował postkomunizm. Bez niego nie mogłoby powstać Porozumienie Centrum, a także partia, która później zastąpiła PC, czyli Prawo i Sprawiedliwość. Bez niego nie moglibyśmy zwyciężać i doprowadzić do tego, że dzisiaj Polska jest dużo sprawiedliwsza, lepsza i dużo silniejsza niż była – mówił Kaczyński.

Jego przemówieniu towarzyszyły gwizdy i okrzyki: "Spieprzaj dziadu!", "do widzenia!".

Prezes PiS wyraził nadzieję, że kiedyś światło dzienne ujrzą niepolskie dokumenty poświęcone Lechowi Kaczyńskiemu. – Pisano o nim, że jest niezależny i potrafi tworzyć koalicję, potrafi tworzyć siłę. To jego wielkie zasługi. Potrafił także przewidzieć to, co będzie się działo w Europie i wokół Polski. To, co dziś dzieje się na Ukrainie. Te słowa, jak sądzę, prawie wszyscy tutaj znają. I może właśnie te słowa wywołują taką furię – stwierdził Kaczyński, nawiązując do słynnego przemówienia, które jego brat wygłosił w 2008 r. w Tbilisi, mówiąc: "Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę".



– Ktoś tutaj pytał, czy to była katastrofa, czy zamach. To był zamach, to była zbrodnia, tych samych, którzy dzisiaj mordują na Ukrainie. I dlatego powtarzam: serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia tego pomnika i wierzę, że powstaną kolejne, bo ludzi, którzy naprawdę zasłużyli się Polsce, trzeba pamiętać i czcić – podkreślił prezes PiS.