Hel: Tragiczny finał poszukiwań nastolatka

W niedzielę przed godz. 11 dyżurny puckiej policji otrzymał zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego o tym, że na wysokości plaży Hel-Bór świadkowie zauważyli dryfujące ciało mężczyzny. Na miejsce skierowano policjantów, którzy zabezpieczyli zwłoki mężczyzny do momentu przybycia ekipy dochodzeniowo-śledczej – podaje "Gazeta Wyborcza".

Akcja poszukiwawcza

W akcji poszukiwawczej pomagała grupa poszukiwawczo-ratownicza. Zaangażowano również nurków oraz operatora drona. Funkcjonariusze sprawdzali nagrania z kamer monitoringu oraz analizowali zdobyte informacje. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pucku ruszyli w teren gdy tylko otrzymali sygnał o zaginięciu. Komenda powiatowa ogłosiła alarm dla policjantów.

W akcji wzięli udział również przewodnicy psów z KGP oraz pies wyszkolony techniką mantrailingu, czyli specjalnej techniki podążania za indywidualnym zapachem człowieka i zidentyfikowaniu go na końcu śladu – opisuje polskatimes.pl. – Jest ona zazwyczaj wykorzystywana podczas akcji ratunkowych lub akcji policyjnych do poszukiwania zaginionych osób, a także do tropienia niezidentyfikowanych sprawców przestępstw — mówi ł. asp. Łukasz Brzeziński, oficer prasowy KPP w Pucku.

– Funkcjonariusze sprawdzali zapisy z kamer monitoringu oraz analizowali zdobyte informacje – przekazał mediom mł. asp. Łukasz Brzeziński,

Mimo szeroko zakrojonych poszukiwań, zwłoki 17-latka znaleźli przypadkowi przechodnie. Wstępnie wykluczono w wypadku udział osób trzecich. Decyzją prokuratora ciało przewieziono do prosektorium. Tam zostanie przeprowadzona sekcja zwłok.

Zaginięcie w Jastarni

Nastolatek ostatni raz był widziany w nocy z 11 na 12 czerwca w Jastarni przy wejściu na plażę nr 49. Według informacji rozgłośni RMF FM, chłopak miał przebywać na urodzinach kolegi, skąd mieli go zabrać rodzice.

Policjanci objęli rodzinę pomocą psychologiczną.