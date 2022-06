Nowe okręgi PiS. Nieoficjalnie: Znamy nazwiska pełnomocników

Pod koniec maja tego roku na posiedzeniu Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości zapadły decyzje dotyczące zmian w strukturze formacji.

We wtorek Komitet PiS ma dokonać finalnej akceptacji nowych pełnomocników okręgowych. Zamiast 41 mają to być 94 okręgi. Sprawę opisał w poniedziałek portal wPolityce.pl.

Nieoficjalnie: Nazwiska pełnomocników

Obecny okręg radomski Prawa i Sprawiedliwości ma zostać rozbity na dwa – radomski i kozienicki. Według nieoficjalnych doniesień, szefem okręgu radomskiego zostanie Marek Suski, który do tej pory był liderem partii w Radomiu, zaś okręgiem kozienickim pokieruje senator PiS Stanisław Karczewski.

Zgodnie ze zmianami partyjnymi, osoby powołane na pełnomocników okręgowych nie będą mogły pełnić funkcji ministerialnych, wiceministerialnych oraz być członkami prezydium Sejmu i Senatu. Wymogi spełniają zarówno poseł Suski, jak i senator Karczewski.

Zmiany w Prawie i Sprawiedliwości

20 maja prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił członkom partii wniosek o zmianę struktur formacji, w tym reformę struktur okręgowych. Do propozycji pozytywnie przychylił się Komitet Polityczny PiS.

Zgodnie z początkowymi doniesieniami, nowi pełnomocnicy okręgowi mieli zostać powołani do 15 czerwca. Swoje urzędowanie rozpoczną z dniem 1 lipca. 94 okręgi mają zostać dostosowane zakresem terytorialnym do okręgów senackich. Ich zadaniem będzie przygotowanie nowych struktur do zjazdów okręgowych, gdzie w dalszej perspektywie będą wybierane nowe zarządy okręgowe. Jak informowali członkowie obecnego obozu władzy, zmiany w partii PiS mają związek z przygotowaniem formacji do przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. W związku z tym, ogłoszono także ofensywę programową i objazd kraju przez liderów, w tym prezesa Kaczyńskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

