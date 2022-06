"Przez noszenie maseczek straciliśmy odporność". Lekarze ostrzegają

"Wiosną zazwyczaj poczekalnie w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej się wyludniają, bo ludzie dużo rzadziej chorują. Zazwyczaj. Bo ta wiosna – jak podkreślają lekarze rodzinni – jest inna niż wszystkie" – relacjonuje łódzka "Gazeta Wyborcza".

"Straciliśmy odporność"

Cytowany przez gazetę lekarz z Łodzi, wskazuje, że obecnie do przychodzi zgłasza się tyle osób, ile zazwyczaj jesienią, w sezonie infekcyjnym. Jak odnotowano, pacjentów z różnego rodzaju infekcjami górnych dróg oddechowych jest o kilkanaście do nawet kilkudziesięciu procent więcej niż w ubiegłym roku.

– Straciliśmy odporność – tłumaczy w rozmowie z "GW" specjalista medycyny rodzinnej dr Michał Matyjaszczyk.

– Z której strony by tego nie analizować, dojdziemy do wniosku, że wszystko przez pandemię. Z powodu izolacji i noszenia maseczek nie budowaliśmy naturalnej odporności, bo ekspozycja na jakiekolwiek wirusy była mocno ograniczona. Mamy naprawdę sporo do nadrobienia – podkreśla lekarz.

Sytuacja covidowa w Polsce

Od kwietnia resort zdrowia podaje nowe dane o zakażeniach w Polsce nie codziennie, ale raz w tygodniu – w środy.

W ubiegłą środę, 15 czerwca, Ministerstwo Zdrowia informowało, że w okresie o 9 czerwca do 15 czerwca odnotowano 1 438 nowych zachorowań (w tym 147 ponownych zakażeń). Nowe zakażenia wystąpiły w województwach – mazowieckim (307), śląskim (177), małopolskim (120), pomorskim (100), dolnośląskim (97), łódzkim (82), podlaskim (69), lubelskim (68), wielkopolskim (68), podkarpackim (61), kujawsko-pomorskim (56), świętokrzyskim (44), zachodniopomorskim (41), lubuskim (39), opolskim (35), warmińsko-mazurskim (20).

54 zakażenia w tym okresie to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Od 9 do 15 czerwca z powodu COVID-19 zmarło 8 osób, z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 17 osób.

W sumie od początku epidemia, COVID-19 zaraziło się 6 010 643 osób; zmarło 116 387 chorych.

