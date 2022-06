Kaczyński złożył rezygnację. "Nie jestem już w rządzie"

Informację o odejściu Kaczyńskiego z rządu podała we wtorek z samego rana Polska Agencja Prasowa. Prezes PiS powiedział PAP, że jego dymisję przyjął już premier Mateusz Morawiecki oraz – "z tego co wie" – prezydent Andrzej Duda.

Kaczyński przekazał również, że na stanowisku wicepremiera zastąpi go szef MON Mariusz Błaszczak.

Kaczyński opóźniał odejście z rządu

Od października 2020 r. Kaczyński był wicepremierem i przewodniczącym Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Rezygnację ze stanowiska zapowiadał już jesienią ubiegłego roku, ale sytuacja zmieniła się po wybuchu wojny na Ukrainie.

O sprawę odejścia z rządu prezes PiS był pytany przez dziennikarzy 14 czerwca na konferencji prasowej, podczas której wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim przedstawił założenia ustawy o ochronie ludności cywilnej.

– Jeżeli chodzi o cele merytoryczne, to rzeczywiście, wydaje mi się, wykonałem to, co miało być wykonane. Państwo tutaj mówią o czymś, co jest przyszłe i niepewne, mówię tutaj o odejściu (z rządu - red.). Rozumiem, że państwo by chcieli, żeby rząd był zubożony czy może wzmocniony – to jest państwa ocena – przez moją nieobecność, ale proszę o cierpliwość – powiedział Kaczyński.

W grudniu 2021 r. w wywiadzie dla "Gazety Polskiej" prezes PiS tłumaczył, że odejdzie z rządu, ponieważ musi "zająć się partią na 100 procent". Jako prawdopodobny termin wskazał wówczas koniec pierwszego kwartału 2022 roku.

Jednym z najważniejszych projektów przeprowadzonych przez Kaczyńskiego w rządzie była ustawa o obronie ojczyzny, która ma na celu przede wszystkim zwiększenie budżetu na obronność, zwiększenie liczebności Wojska Polskiego, odtworzenie systemu rezerw oraz zwiększenie możliwości szkolenia żołnierzy.

