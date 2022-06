Osiedle na Mazowszu bez ciepłej wody. "Zapasy węgla się wyczerpały"

Jak podaje serwis Wirtualna Polska mieszkańcy bloków we wsi Turna na Mazowszu od niedzieli nie mają ciepłej wody. Spółdzielni nie stać bowiem na zakup opału.

Zapasy węgla się wyczerpały

– W niedzielę wieczorem ostatni raz podgrzaliśmy wodę. Palacze poinformowali mnie, że zapasy się wyczerpały – informuje w rozmowie z serwisem Magdalena Zdunek, prezes spółdzielni mieszkaniowej TUR w Turnej. Obecnie bez ciepłej wody zostali mieszkańcy dwóch bloków na osiedlu.

Firma która dotychczas dostarczała węgiel do spółdzielni odmówiła współpracy, ponieważ spółdzielnia już jest zadłużona.

Jak zapewnia Zdunek, TUR poszukuje okazji do zakupu węgla w umiarkowanej cenie. – Ale prawdopodobnie i tak będą musiały wzrosnąć opłaty, czyli miesięczne zaliczki za ciepłą wodę i ciepło – tłumaczy kobieta.

W najbliższym czasie ma odbyć się zebranie, na którym mieszkańcy będą musieli podjąć decyzję – albo zaczną płacić wyższy czynsz, albo konieczne będzie zrobienie "zrzutki" na węgiel.

Rząd podjął decyzję ws. cen węgla

Tymczasem w ubiegłym tygodniu rząd przyjął projekt ustawy, która gwarantuje cenę węgla na polskim rynku – poinformował Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska.

– Węgiel płynie do nas z zagranicy z różnych źródeł, by zapełnić lukę energetyczną. Jest to często węgiel w wyższej cenie niż ten na rynkach krajowych, więc poza zwiększeniem wydobycia, poza przekazaniem większego strumienia z wydobycia krajowego na rynek dla klientów indywidualnych dodatkowo tym trzecim źródłem jest ten węgiel importowany – tłumaczyła minister podczas konferencji prasowej.

– Żeby wyrównać te ceny, które będą dostępne dla klienta indywidualnego, szczególnie dla najmniej zamożnych (...) zdecydowaliśmy się na mechanizm wyrównania na poziomie podmiotów, które do Polski ten węgiel importują – podkreśliła dalej Moskwa.

Jak dodała, obecnie cena gwarantowana dla odbiorców indywidualnych to jest 996 złotych za tonę węgla. – Na dzisiaj gwarantujemy trzy tony dla każdego gospodarstwa domowego, dla każdego domu. Przypomnę też, że nadal funkcjonuje dodatek osłonowy, maksymalna kwota to jest ponad 1400 złotych, w dodatku osłonowym istnieje też mechanizm dodatkowego wsparcia około 20 proc. jeżeli tym źródłem ogrzewania jest źródło węglowe – tłumaczyła Moskwa.

