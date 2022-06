Rozpada się koło Polskie Sprawy? Morawiecki: Agnieszka Ścigaj dołączy do rządu

Premier Mateusz Morawiecki potwierdził doniesienia serwisu wPolityce.pl, że była posłanka Kukiz'15, obecnie należąca do koła Polskie Sprawy – Agnieszka Ścigaj, zostanie członkiem Rady Ministrów.

– Po wielu rozmowach programowych doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy – poinformował szef rządu. – Pani poseł Agnieszka Ścigaj zajmie się w rządzie integracją społeczną, w tym falą uchodźców z Ukrainy – dodał Morawiecki.

Na razie nie wiadomo, czy nowe stanowisko Ścigaj będzie też oznaczało dołączenie przez polityk do klubu Prawa i Sprawiedliwości.

Decyzja posła Szramki

W tym samym czasie co doniesienia o nowym stanowisku poseł Ścigaj, na Twitterze pojawiła się informacja, że poseł Paweł Szramka odchodzi z koła Polskie Sprawy.

twitter

"Liczyłem na to, że potoczy się to zupełnie inaczej" – napisał polityk, pokazując pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W piśmie tym Szramka informuje, że rezygnuje z członkostwa w kole (nie podaje powodu swojej decyzji) i pozostaje posłem niezrzeszonym.

Jeśli z koła Polskie Sprawy odeszłaby też Ścigaj oznaczałoby to, że pozostaje w nim tylko dwóch posłów – Andrzej Sośnierz i Zbigniew Girzyński, a zgodnie z regulaminem Sejmu w koło poselskie musi liczyć co najmniej 3 członków.

Koło Polskie Sprawy

Przypomnijmy, że koło Polskie Sprawy powstało w kwietniu 20221 roku z inicjatywy trójki posłów Agnieszki Ścigaj, Andrzeja Sośnierza i Pawła Szramki.

– Razem z kolegą posłem Andrzejem Sośnierzem, kolegą posłem Pawłem Szramką chcemy zaprosić państwa do inauguracji nowego koła poselskiego Polskie Sprawy. Połączyło nas to, co w tej chwili jest najważniejsze dla Polaków: rozmowy o zdrowiu, o przedsiębiorczości, rozmowy i sprawy związane z tym, jak będzie wyglądać Polska po pandemii – mówiła wówczas poseł Ścigaj.

Czytaj też:

Awantura podczas ślubowania Glapińskiego. Jachira szarpała się ze Strażą MarszałkowskąCzytaj też:

Morawiecki czy Kaczyński? Kto rządzi w Zjednoczonej Prawicy