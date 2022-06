Andrzej Sośnierz wyrzucony z Porozumienia. Za "koalicję z rządem PiS"

"Prezes Jarosław Gowin złożył wniosek o usunięcie posła Andrzeja Sośnierza z Porozumienia ze względu na jego decyzję o koalicji z rządem PiS. Decyzja o usunięciu posła Sośnierza z partii zapadła jednogłośnie" — poinformował w środę Jan Strzeżek, rzecznik Porozumienia Jan Strzeżek.

To koniec koła Polskie Sprawy?

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że posłanka koła Polskie Sprawy Agnieszka Ścigaj dołączy do rządu. – Po wielu rozmowach programowych doszliśmy do porozumienia z kołem Polskie Sprawy – oświadczył szef rządu. – Pani poseł Ścigaj zajmie się w rządzie integracją społeczną, w tym falą uchodźców z Ukrainy – dodał Morawiecki.

W tym samym czasie inny poseł koła Polskie Sprawy, Paweł Szramka, poinformował, że opuszcza koło i będzie posłem niezrzeszonym. Odpowiednie pismo w tej sprawie Szramka skierował do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Jeśli z koła Polskie Sprawy odeszłaby też Ścigaj oznaczałoby to, że pozostaje w nim tylko dwóch posłów – Andrzej Sośnierz i Zbigniew Girzyński, a zgodnie z regulaminem Sejmu koło poselskie musi liczyć co najmniej 3 członków.

Sośnierz rok temu: PiS stosuje przekupstwo

W kwietniu 2021 r. Sośnierz odszedł z klubu parlamentarnego PiS. Tłumaczył wówczas, że partia Jarosława Kaczyńskiego stosuje "prawie że przekupstwo" do pozyskiwania nowych posłów. – Ideały, które przyświecały tworzeniu i pewna programowa wspólnota, która miała łączyć, o tym w tej chwili można zapomnieć – przekonywał.

– W tej chwili większość osób, które są nakłaniane, to tylko przez jakieś profity gospodarcze lub stanowiska. Życie polityczne w tym zakresie zeszło do parteru – stwierdził w wywiadzie dla TVN24. Jak dodał, PiS, "co zrozumiałe, szuka też rozpaczliwie większości, tą większość się udaje utrzymać".

Dziś klub PiS ma w Sejmie 228 posłów. Z rządzącą koalicją współpracuje też trzech posłów koła Kukiz'15 (Paweł Kukiz, Stanisław Tyszka i Jarosław Sachajko) oraz dwóch posłów niezależnych (Zbigniew Ajchler i Łukasz Mejza). Dodatkowe trzy głosy polityków koła Polskie Sprawy dałyby Zjednoczonej Prawicy w sumie 236 głosów.

