"Sensacyjne" doniesienia o Kaczyńskim. PiS dementuje 

Gazeta pisze, że w 2025 roku, kiedy w Polsce odbędą się wybory prezydenckie, Jarosław Kaczyński będzie miał 76 lat.

Tabloid zwraca w tym kontekście uwagę, że Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych w wieku 78 lat, a niemiecki kanclerz Konrad Adenauer, kiedy zaczął piastować swój urząd, miał 73 lata, a skończył w wieku 87 lat.

"To byłoby zwieńczenie jego kariery"

Poseł klubu PiS Tadeusz Cymański powiedział w rozmowie z "SE", że start w następnych wyborach prezydenckich byłby "zwieńczeniem kariery" Kaczyńskiego. – Ma potężne doświadczenie, ma ogromne sukcesy i byłby świetnym prezydentem – dodał.

Podobnego zdania jest europoseł PiS, prof. Karol Karski. Jego zdaniem Kaczyński byłby "najlepszym kandydatem na prezydenta, czy premiera, ale to on wskazuje, kto kandyduje na te funkcje". – Nie ma parcia na stanowiska. On chce zmieniać Polskę na lepsze państwo, działające na rzecz swoich obywateli – powiedział.

W ocenie prof. Kazimierza Kika Kaczyński miałby spore szanse na zwycięstwo, gdyby Platforma Obywatelska wystawiła Donalda Tuska. – Ma charyzmę, umiejętności i wiek zupełnie tu nie przeszkadza – powiedział o Kaczyńskim politolog.

PiS zaprzecza

Materiał "Super Expressu", który redakcja nazwała na okładce "sensacyjnym", został zdementowany przez Prawo i Sprawiedliwość. "Wbrew twierdzeniom dzisiejszego SE Prezes Jarosław Kaczyński nie będzie kandydować w wyborach prezydenckich. Mamy do czynienia z czystej wody fake newsem" – napisano na partyjnym koncie w mediach społecznościowych.

Kaczyński poza rządem

We wtorek Kaczyński poinformował, że nie jest już w rządzie i że premier i prezydent przyjęli jego rezygnację. Zapowiedział również, że na stanowisku wicepremiera zastąpi go szef MON Mariusz Błaszczak.

Z kolei w najnowszym wywiadzie dla "Polska Times" Kaczyński zapowiedział, że na następnym kongresie PiS nie będzie już kandydował na prezesa partii.

