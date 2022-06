Prezydent Duda: Nie będzie polskiego państwa bez dobrej edukacji

Rada będzie zajmowała się m.in. przygotowywaniem dla prezydenta opinii i ekspertyz dotyczących sytuacji polskich rodzin, opracowywaniem założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych z zakresu polityki prorodzinnej czy analizowaniem prowadzonych działań publicznych wspierających rodziny. Tuż po powołaniu rady odbyło się jej pierwsze posiedzenie.

Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim, którzy zgodzili się zostać członkami rady. Podkreślił, że ma ona specyficzny profil i powstała jako wynik "długich dyskusji, które prowadziliśmy tutaj w gronie tych osób w kancelarii prezydenta, które odpowiadają za Narodową Radę Rozwoju".

Edukacja w Polsce

Duda wyraził nadzieję, że w obecnej chwili "model edukacji szkolnej jest w Polsce już ukształtowany" i że nie będzie konieczności wprowadzania w nim żadnych zmian.

– Pytanie jest takie: jak powinna wychowywać szkoła, jakie powinny być programy szkolne, to po pierwsze. Po drugie, jak ma szkoła funkcjonować w sensie wewnętrznym i przed czym szkoła ma chronić i bronić. Jak ma funkcjonować rodzina, jak ją wspierać i jakie działania podjąć po to, by uchronić nas przed największymi zagrożeniami. W tym najgorszym zagrożeniem jest cały czas trwający problem demograficzny – powiedział prezydent.

– Nie będzie polskiego państwa i nie będzie polskiej rodziny bez dobrej edukacji i w rodzinach, i w szkołach. Wreszcie, nie będzie polskiej rodziny, a przede wszystkim nie będzie polskiego państwa, bez dobrego wychowania, które prowadzone jest przede wszystkim w rodzinach, a w którym także szkoła odgrywa, oprócz edukacji, absolutnie fundamentalną rolę – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent wspomniał także o programach socjalnych wprowadzonych przez Zjednoczoną Prawicę, które sprawiły, że polskie rodziny "są w innym punkcie, niż były w 2015 r.".

– Widzę to w trakcie spotkań z mieszkańcami, które wznowiłem. Cieszę się z tego ogromnie, bo przez dwa lata tego nie mogło być z uwagi na pandemię koronawirusa. Teraz ludzie podchodzą z innymi tematami niż wtedy i mówią o nich – powiedział Andrzej Duda.

Czytaj też:

Prezydent: Zmagamy się z wieloma przeciwnościami, ale czuwamy nad bezpieczeństwemCzytaj też:

Kongres 590: uwolnienie gospodarki i promocja produktów i usługCzytaj też:

Prezydent: Nie chodzi o to, żeby z Putinem w ogóle nie rozmawiać