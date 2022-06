Paweł Lisicki ponownie wśród członków Polskiego Komitetu ds. UNESCO

Paweł Lisicki, redaktor naczelny "Do Rzeczy"

Redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki został ponownie powołany do grona członków Polskiego Komitetu do spraw UNESCO.

Decyzją Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua oprócz Pawła Lisickiego na kolejną kadencję w Polskim Komitecie do spraw UNESCO wyznaczono prof dr. hab. Piotra Bielińskiego oraz prof dr. hab. Leszka Kolankiewicza. Ponadto po raz pierwszy w Komitecie znajdą się prof. dr. hab. Tadeusza Burczyńskiego, dr Iwonę Rummel-Bulską, prof. dr. hab. Zbigniewa Zwolińskiego oraz prof dr. hab. Wojciecha Szafrańskiego. Po raz pierwszy naczelny "Do Rzeczy" został wyznaczony do Komitetu w 2017 roku przez ówczesnego ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego. Komitet ds. UNESCO Polski Komitet ds. UNESCO powstał w 1956 roku. Jego misją jest podejmowanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji, nauki, kultury, informacji i komunikacji. Komitet ma status organu doradczego rządu. Komitet jest swoistym łącznikiem pomiędzy Organizacją, której siedziba znajduje się w Paryżu, a polskimi instytucjami rządowymi oraz organizacjami pozarządowymi. Czym zajmuje się Komitet? Polski Komitet pełni funkcję doradczą, koordynacyjną oraz informacyjną. Jak czytamy na stronie organizacji, rolą Komitetu jest dbanie we współpracy z partnerami rządowymi i społecznymi o implementację aktów normatywnych, których UNESCO jest depozytariuszem, a których Polska jest stroną, jak również realizacja programów UNESCO w Polsce. "Przedstawiciele Komitetu i współpracujący z nim eksperci reprezentują nasz kraj na forum UNESCO i uczestniczą w pracach Organizacji. Polski Komitet ds UNESCO dba o zacieśnianie kontaktów z innymi komitetami narodowymi w ramach współpracy regionalnej i ponadregionalnej. Upowszechnia informacje na temat działalności UNESCO i propaguje wśród młodzieży idee wypracowane przez społeczność międzynarodową na forum Organizacji" – czytamy na stronie Komitetu. Czytaj też:

