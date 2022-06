Polecamy lato w mieście

Pewnie wielu z was ma dylemat, gdzie je w tym roku spędzić. Uspokajamy. Otósh jest szansa, iż jednak w tym kraju będzie znośniej niż zazwyczaj. Dlaczego? – zapytacie. Widzieliśmy wyniki badań, iż aż jedna trzecia Polaków mniej niż w ostatnich latach planuje spędzić wakacje w tym kraju. Jest to świetna wiadomość, iż jeśli pojedziecie nad polskie morze, to nadal będzie zimno, drogo, zapewne zakwitną glony, ale za to będzie mniej Polaków – czyli jednak bilans na plus. Zdecydowanie natomiast odradzamy wczasy zagraniczne. Dane wskazują bowiem, iż Polacy raczej wyjadą na zachód i południe Europy, robiąc nam przed nią siarę w chooy.