Co mógł jadać król Jan III Sobieski?

Jak organizowano prace w kuchni i gospodarstwie? Jak naprawdę wyglądała kuchnia staropolska? Wykorzystując sezon letni, zapraszamy was do Wilanowa, gdzie nie tylko możecie spędzić czas, spacerując po różanych ogrodach i we wnętrzach pałacu, lecz także poznać historyczną kuchnię staropolską. W Muzeum Jana III Sobieskiego, w willi Intrata, organizowane są warsztaty kulinarne dla smakoszy, również dla dzieci, więc wspólnym kucharzeniem zajmują się często całe rodziny.