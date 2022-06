Pogoda: Fala upałów w Polsce jeszcze potrwa. IMGW wydał ostrzeżenie

Do Polski docierają gorące masy powietrza z północnej Afryki. Jednak kulminacja fali upałów dopiero przed nami. Synoptycy spodziewają się, że w drugiej części tygodnia termometry mogą wskazać nawet 36-37 stopni Celsjusza.

Fala upałów w Polsce

Wczoraj najwyższą temperaturę zanotowano na stacji synoptycznej w Lesznie - 33,5℃. Najchłodniej było za to w Zakopanem, gdzie termometr wskazał 26,3℃.

Jak wynika z mapy na stronie IMGW, ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami obowiązują niemal w całym kraju (za wyjątkiem południowych powiatów województwa małopolskiego oraz części województwa pomorskiego). Z kolei w powiatach cieszyńskim, bielskim i żywieckim (województwo śląskie) obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. Pogodę nad Polską kształtuje podwyższone ciśnienie związane z wyżem znad Zatoki Fińskiej i zachodniej Rosji. To oznacza dla nas gorące i suche powietrze.

TVN Meteo w swojej długoterminowej prognozie podaje, że "strumień gorąca z Afryki bez przeszkód zmierza w naszą stronę, bo nad naszą częścią Europy utworzyła się cyrkulacja, która umożliwia przemieszczanie się mas powietrza z południa na północ".

Upały w Polsce. Kiedy koniec upałów?

Z kolei IMGW zapowiada, że w środę 29 czerwca możemy spodziewać się małego i umiarkowanego, a okresami dużego zachmurzenia.Nieco ochłodzenia przyniosą nam przelotne opady deszczu. Podobna aura towarzyszyć nam będzie w ostatni dzień czerwca. W czwartek 30 czerwca będzie jeszcze upalniej.W piątek 1 lipca termometry wskażą maksymalnie od 29 do nawet 36 stopni Celsjusza.

W kolejnym tygodniu, od 4 do 10 lipca, wraz z kolejnymi dniami temperatura będzie coraz niższa. Dotyczy to dnia, jak i nocy. W poniedziałek 4 lipca będzie to już maksymalnie 28 st. C. We wtorek będzie to już 27. W środę i czwartek termometry pokażą najwyżej 26 st. C. Od piątku 8 lipca do niedzieli 10 lipca będzie to maksymalnie 25 st. C. Z kolei w nocy od soboty 2 lipca do niedzieli 10 lipca na termometrach zobaczymy od 14 do maksymalnie 17 st C.