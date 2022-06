Pierwszy taki przypadek w polskiej edukacji. Gra wideo trafiła na listę lektur

This War of Mine to gra wideo opowiadająca o wojnie i losach cywilów usiłujących przetrwać w mieście ogarniętym konfliktem. Zadaniem gracza jest kierowanie grupą ocalałych cywili. Gracz musi dbać o członków grupy, zbierać zapasy oraz podejmować skomplikowane decyzje natury moralnej. Umieszczenie gry na liście lektur oznacza, że będzie można ją pobrać za darmo ze stron rządowych. Gra była wielokrotnie doceniana i nagradzana przez międzynarodowe środowisko.

"Starania o medykamenty i żywność, handel wymienny, czy konieczność dbania o najmłodszych wyznaczają w grze rytm szarej codzienności. Podobnie jak nocne przeczesywanie okolicy w poszukiwaniu zasobów oraz sytuacje, w których należy podejmować moralnie skomplikowane decyzje. Wszak nie da się ocalić wszystkich i na ogół przyjdzie nam wybierać pomiędzy mniejszym a większym złem. Jedno jest pewne, świat wokół nie jest tym, który znamy. Każde wyjście ze schronienia może skończyć się śmiercią z rąk agresywnych bandytów lub uzbrojonych żołnierzy" – czytamy.

Grę cechuje niezwykły realizm w oddaniu ponurej rzeczywistości towarzyszącej wojnom i bezkompromisowe ukazanie wyniszczającej moralnie i fizycznie walki o życie – czytamy na witrynie ministerstwa.

Ukazanie wojny w niespotykany dotąd sposób

Główną inspiracją przy tworzeniu gry były relacje naocznych świadków oblężenia Sarajewa. Dużą rolę odegrały też jednak badania nad m.in. losami Powstania Warszawskiego, Szturmu Groznego, czy wojny w Syrii.

"Interaktywna natura doświadczenia, jego emocjonalna warstwa i stonowana estetyka, a przede wszystkim narracja, którą kształtuje gracz podejmując samodzielnie kroki sprawiają, że This War of Mine ukazuje wojnę w niespotykany w literaturze czy kinie sposób" – czytamy.

We współpracy z twórcami gry zostały także opracowane materiały o charakterze edukacyjnym do wykorzystania podczas prowadzonych zajęć. Broszurę edukacyjną, scenariusz lekcji oparty o grę oraz instrukcję uruchamiania This War of Mine znajdą Państwo poniżej.

Czytaj też:

Nauczyciele masowo odchodzą? Media: Dyrektorzy szukają pedagogówCzytaj też:

Dyskryminacja szkół katolickich w USA. Ważna decyzja Sądu Najwyższego