Zmiany w strukturze PiS. Powołano "opiekunów województw"

– Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS i chcemy poinformować o podjętych ustaleniach. Z najważniejszych spraw, Komitet zdecydował o zaakceptowaniu nowej struktury okręgowej partii. Ponadto podjęto decyzje o powołaniu również funkcji zastępcy sekretarza generalnego partii i w ramach uznania dotychczasowej pracy i opieki nad strukturami oraz żeby sprawniej zarządzać tą nową strukturą, na tę funkcję został wybrany Piotr Milowański. Komitet formalnie też już dokonał wyboru rzecznika i wicerzecznika partii – poinformował rzecznik PiS Radosław Fogiel. Nowym wicerzecznikiem formacji została Urszula Rusecka.

Dotychczasowa rzecznik, Anita Czerwińska, jakiś czas temu objęła tekę wiceministra w resorcie rodziny i polityki społecznej.

Zmiany w strukturze Prawa i Sprawiedliwości

– Dzisiaj na posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS dokończyliśmy to, co niedawno było rozpoczęte, czyli zmiana struktury organizacyjnej PiS z powołaniem nowych pełnomocników okręgowych – 94. Plus komitet podjął też uchwałę, w której powołano 16 tak zwanych opiekunów województw. To są osoby, które będą nadzorować przebieg zmian strukturalnych w PiS oraz też działalność nowo powołanych pełnomocników okręgowych – przekazał Fogiel.

Oto lista "opiekunów wojewódzkich":

Województwo dolnośląskie – Elżbieta Witek

Województwo kujawsko-pomorskie – Zbigniew Hoffmann

Województwo lubelskie – Marek Suski

Województwo lubuskie – Marek Pęk

Województwo małopolskie – Beata Szydło

Województwo łódzkie – Ryszard Terlecki

Województwo mazowiecki – Piotr Gliński

Województwo opolskie – Przemysław Czarnek

Województwo podkarpackie – Marek Kuchciński

Województwo podlaskie – Jacek Sasin

Województwo pomorskie – Anita Czerwińska

Województwo śląskie – Mateusz Morawiecki

Województwo świętokrzyskie – Andrzej Adamczyk

Województwo warmińsko-mazurskie – Mariusz Błaszczak

Województwo wielkopolskie – Henryk Kowalczyk

Województwo zachodniopomorskie – Joachim Brudziński

