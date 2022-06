"Trwa mobilizacja". Kaczyński spotkał się z senatorami PiS

"Zakończyło się posiedzenie senackiej części klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości z udziałem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Rozmawialiśmy o reformie partii, trwającym już objeździe kraju, najważniejszych wyzwaniach politycznych na najbliższe miesiące i o tym jak wygrać z paktem senackim! Trwa mobilizacja!" – poinformował w mediach społecznościowych wicemarszałek Senatu Marek Pęk.

Jednocześnie politycy PiS kontynuują wakacyjny objazd po kraju. W miniony weekend szef partii rządzącej odwiedził m.in. Włocławek i Grudziądz.

Reforma struktur PiS. Powołano "opiekunów województw"

We wtorek zebrał się Komitet Polityczny PiS

– Zakończyło się posiedzenie Komitetu Politycznego PiS i chcemy poinformować o podjętych ustaleniach. Z najważniejszych spraw, Komitet zdecydował o zaakceptowaniu nowej struktury okręgowej partii. Ponadto podjęto decyzje o powołaniu również funkcji zastępcy sekretarza generalnego partii i w ramach uznania dotychczasowej pracy i opieki nad strukturami oraz żeby sprawniej zarządzać tą nową strukturą, na tę funkcję został wybrany Piotr Milowański. Komitet formalnie też już dokonał wyboru rzecznika i wicerzecznika partii – poinformował rzecznik PiS Radosław Fogiel. Nowym wicerzecznikiem formacji została Urszula Rusecka.

Dotychczasowa rzecznik, Anita Czerwińska, jakiś czas temu objęła tekę wiceministra w resorcie rodziny i polityki społecznej.

– N posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS dokończyliśmy to, co niedawno było rozpoczęte, czyli zmiana struktury organizacyjnej PiS z powołaniem nowych pełnomocników okręgowych – 94. Plus komitet podjął też uchwałę, w której powołano 16 tak zwanych opiekunów województw. To są osoby, które będą nadzorować przebieg zmian strukturalnych w PiS oraz też działalność nowo powołanych pełnomocników okręgowych – przekazał Fogiel.

Czytaj też:

Duda liderem, złe wieści dla Tuska. Nowy ranking zaufania