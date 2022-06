Policja szykuje wniosek o uchylenie immunitetu Sterczewskiemu

Najpóźniej w przyszłym tygodniu Komenda Główna Policji wyśle do marszałek Sejmu wniosek o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności posła Franciszka Sterczewskiego. Poznańscy funkcjonariusze chcą, by polityk Koalicji Obywatelskiej odpowiedział za nieprzepisową jazdę na rowerze – informuje RMF FM.

Parlamentarzysta KO został zatrzymany po tym, jak w nocy zygzakiem jechał ulicą nieoświetlonym rowerem. Po zatrzymaniu czuć było od niego alkohol. Sterczewski nie został jednak poddany badaniu alkomatem, ponieważ zasłonił się immunitetem poselskim.

"By można było prowadzić postępowanie wobec parlamentarzysty, kluczowe będzie uchylenie mu immunitetu. Polityk sam zapowiedział, że zrzeknie się tego przywileju – dopiero wtedy będzie mógł być przesłuchany. Najpewniej Sterczewski odpowie jedynie za brak świateł w rowerze i jazdę zygzakiem. Nie ma natomiast szans przekonać się, czy poseł był pod wpływem alkoholu" – podaje rozgłośnia.

We wtorek polityk przeprosił za swoje zachowanie i poinformował, że zwrócił się do policji o przygotowanie wniosku o uchylenie mu immunitetu. "Szanowni Państwo, chciałbym wszystkich bardzo przeprosić za moje wczorajsze zachowanie. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca i nigdy się już nie powtórzy. W ramach zadośćuczynienia wpłacę 5000 zł na rzecz Fundacji Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych Amber. W związku ze swoją nieprzepisową jazdą na rowerze, wysłałem zgłoszenie do Komendy Policji w Poznaniu z wnioskiem o wyjaśnienie sytuacji, dobrowolne uchylenie immunitetu i pociągnięcie do odpowiedzialności. Mój pełnomocnik ustala termin złożenia wyjaśnień. Raz jeszcze, przepraszam" – takie wpisy opublikował na swoim Twitterze.

Tusk zwrócił się do Sterczewskiego: Tego się, Franek, trzymamy

Donald Tusk w swoim wpisie w mediach społecznościowych wskazał, że przyszłością jest zbiorowy transport publiczny. W ten sposób polityk zasugerował, że po alkoholu nie powinno się prowadzić.

"Tramwaj, pociąg, autobus. Komunikacja zbiorowa to nasza przyszłość! I tego się, Franek, trzymamy" – napisał Donald Tusk na Twitterze.

Przypomnijmy, że Franciszek Sterczewski jest posłem bezpartyjnym, ale do Sejmu kandydował z list Koalicji Obywatelskiej.

