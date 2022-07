Morawiecki: To jest znak firmowy rządu Tuska, wyprzedaż i wyprzedaż

– To kolejna konsekwentna odsłona tego, co nazywamy repolonizacją – podkreślił szef polskiego rządu podczas otwarcia nowego ośrodka turystycznego Polskich Kolei Linowych w Solinie.

– Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie byłoby tej przepięknej inwestycji, gdyby nie plan odpowiedzialnego rozwoju. Gdyby nie nasza strategia, która prowadziła do odkupywania aktywów z rąk zagranicznych inwestorów, którzy niestety nie wkładali dodatkowych środków w takim wymiarze, jakim należałoby to uczynić – mówił dalej Mateusz Morawiecki.

"Inwestowanie, inwestowanie i jeszcze raz inwestowanie"

– Inwestowanie, inwestowanie i jeszcze raz inwestowanie. Ta infrastruktura turystyczna tutaj nad Soliną, to coś, co nie tylko zwiększa możliwości turystyczne dla mieszkańców Polski, dla wszystkich turystów zagranicznych, ale to jednocześnie ważna inwestycja gospodarcza – stwierdził dalej premier.

– To dodatkowe setki miejsc pracy, licząc oczywiście i te, tutaj, są bezpośrednio utworzona, ale też w całym przemyśle turystycznym. Atrakcja turystyczna zwiększy ogromnie magnetyzm tego miejsca i przyciągnie, a jestem przekonany o tym, mnóstwo ludzi z całej Polski, ale także z zagranicy – zwrócił uwagę polityk.

Morawiecki podkreślił jednocześnie, że inwestycje te nie powstałyby "gdyby nie wzorcowa współpraca między rządem a samorządem".

Tusk kontra rząd PiS-u

– Sięgnę kilka lat wstecz, do czasu, kiedy rząd Donalda Tuska sprzedał, bodaj w 2013 roku PKL. Kpili wtedy wszyscy – a no tak, po co nam te polskie koleje linowe, niech sobie tam będą w rękach zagranicznych – przypomniał premier.

– W jednym momencie kolejka na Kasprowy Wierch, kolejka na Gubałówkę, zniknęły i wiele innych elementów infrastruktury turystycznej, zostało wyprzedanych. To jest znak firmowy rządu Donalda Tuska, wyprzedaż i wyprzedaż. To jest to, co Donald Tusk zrobił przez osiem lat – dodał Morawiecki.

– Co zrobił rząd PiS? Dokonaliśmy repolonizacji w wielu miejscach. Jednym z najwspanialszych przykładów są właśnie PKL. Dzięki temu nowy inwestor, Polski Fundusz Rozwoju mógł zainwestować 200 milionów złotych w ostatnich paru latach. Na kolejne kilka lat, planowane są jeszcze większe inwestycje turystyczne, krajobrazowe – podkreślił szef rządu.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż. PSL znów pod progiemCzytaj też:

"Bardzo niepokojące". Szydło o słowach Jourovej