Podsłuchane. Kara musi być

Musiałem, Donald!

Ale problemu nam narobiłeś teraz kolejnego. Żebyś miał lampkę działającą chociaż.

Bateryjka mi się wyczerpała. Poza tym nie wyszło tak źle.

No jak to niby?

Bo właśnie jechałem rowerem! A jakbym jechał autem? Nie dość, że to zawsze gorzej brzmi, jak ktoś jedzie autem napruty niż jak rowerem, prawda? To jeszcze, przede wszystkim – ja samochodem? To tak jakby Radzio nagle postawił komuś obiad i jeszcze dał napiwek albo Klaudia powiedziała coś sensownego.

No niby tak… Ale kara musi być: masz miesiąc szlabanu na rower.

No weź, to jak ja mam się przemieszczać?

Pożyczę ci hulajnogę.