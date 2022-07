Polski Ład 2.0 – na koszt dzieci i wnuków

Prosto zygzakiem || Rząd – próbując wyjść z twarzą z katastrofy spowodowanej przez tzw. Polski Ład, w ramach którego zamierzał odebrać dużo nielicznym i tylko nieco bogatszym, by rozdać po trochu licznym i tylko nieco biedniejszym – poniewczasie postanowił jednak nieco bogatszych złupić nieco mniej, ale za to dobrać się do skarbonek naszych dzieci i wnuków

Tak zwany Polski Ład miał bowiem polegać głównie na umiłowanej przez ten rząd redystrybucji dochodów – nieco bogatsi mieli zostać mocno oskubani, by rząd mógł podzielić część zarabianych przez nich pieniędzy między swoich biedniejszych wyborców; a wybory – jak wiadomo – za pasem; zresztą wybory zawsze za pasem. Cała operacja miała pozostać dla finansów publicznych z grubsza neutralna – jej koszt szacowany był na najwyżej kilka miliardów złotych w skali roku.