Test "Do Rzeczy": Motorola Moto G82 5G

Największą zaletą modelu Moto g82 jest piękny 6,6-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ (2400 x 1080) oraz częstotliwości odświeżania ekranu wynoszącej aż 120 Hz. Kolory są nasycone, a czerń naprawdę głęboka.

Ważący 173 g smartfon ze „średniej półki” ma też bardzo pojemną baterię (5000 mAh), która obsługuje szybkie ładowanie 30 W. Przy intensywnym użytkowaniu taki akumulator powinien wystarczyć na cały długi dzień zabawy ze smartfonem. Ci, którzy używają smartfona rzadziej, będą musieli szukać gniazda raz na dwa dni.

Sercem urządzenia jest procesor ze średniej półki Qualcomm Snapdragon 695 5G, współpracujący z 6 GB pamięci RAM. W testowanym modelu jest też 128 GB pamięci na dane (użytkownik ma z tego do swojej dyspozycji ok. 113 GB). Pamięć można rozbudować za pomocą karty microSD (do 1 TB) lub użyć tego slotu na drugą kartę SIM.