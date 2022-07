Ogród, bez dworu

Ja niewiele śpiewam, za to pasjonuję się ogrodnictwem, ale za co się wezmę w ogrodzie, to klops. Irysy zasadzone dwa lata temu – cebulki wybierałam starannie w Internecie – wydały tylko liście, żadnego kwiatu, jednego z tych, które tak pięknie prezentowały się na zdjęciach. Z kilkunastu wsadzonych do ziemi cebulek tulipanów ostały się dwa. Co się stało z bylinami floksów? Nie wiem. Są marne trzy, a było dużo więcej. Itp. itd.