Znowu milion trupów

Od dłuższego czasu obserwuję wymuszanie tematu powrotu pandemii ze strony „oficjalnej”. I medycznej, i medialnej. Co do medialnej, to widać, że wojna powszednieje i pora wrócić do ogranego hiciora. Wiadomo – ludzie lubią przeboje, które znają.

Tym razem pada na stronę „medyczną”. Czemu w cudzysłowie? Wydzieliłem sobie pewną grupę medyków celebrytów, którzy świetnie zaadaptowali się do medialnej rzeczywistości. Kto się kiedyś interesował jakimś tam epidemiologiem? A tu takie żniwa przyszły. I ujawniło się kilka talentów.