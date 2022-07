Instytut przetrwania Polski… w zamrażarce

Jakby ubiegając publikacje danych przez GUS, 2 grudnia Sejm przegłosował (uwaga! – jednym głosem) projekt ustawy o powołaniu Polskiego Instytutu Rodziny i Demografii. Od początku idea instytutu spotkała się z frontalną krytyką opozycji, ale też nie wzbudzała entuzjazmu obozu władzy.

Wracam do głosowań sprzed ponad pół roku, ponieważ projekt został skierowany do dalszych prac w komisji i utknął w zamrażarce do dziś.